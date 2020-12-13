信守承諾 林智堅包場挺國片「孤味」

民進黨婦女部近期啟動「前進縣市、女力串連」之旅，推動女力向下扎根，12日到新竹市，晚間藉市長林智堅包場挺國片「孤味」活動與黨籍李妍慧、鄭美娟、陳建名議員，及施乃如、劉康彥議員的助理，和現場100多名民眾共同觀賞這部台灣出品的優質電影。

民進黨市黨部主委陳建名今天說，「孤味」這部電影看到很多女性演員，有不一樣的個性，每一個都用心地演、盡心地演，讓人印象非常深刻。這部片的編劇更是竹市在地傑出的女性電影工作者，希望民眾也能一起細細品味這部最懂台灣女性的好電影。

陳建名說，林智堅在金馬獎那天曾許下願望，如果「孤味」能獲得金馬獎三項大獎，就要邀請朋友共襄盛舉包下影廳，讓更多人知道這部好電影。昨天他信守承諾，包下了影廳，邀請新竹人一起到電影院看「孤味」，用行動支持台灣的電影人。

婦女部主任許嘉恬說，竹市一直是一個充滿生命力與活力的城市，高知識、高所得及高度的兩性平權觀念，而此行也期盼藉由這樣的交流機會，未來在竹市能多培力女性人才、與婦女組織建立更深度的互動及聯繫。