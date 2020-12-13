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管線施工汰換 通霄、西湖、後龍3460戶15日停水11小時
台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理台1線苗栗縣通霄鎮路段汰換管線工程，新、舊管線連絡及用戶改接，通霄鎮、西湖鄉、後龍鎮約3460戶，12月15日上午9點至晚上8點停水11個小時，水公司籲請用戶注意。
停水範圍包括通霄鎮通西里、通東里、通灣里、平元里、新埔里、內湖里、烏眉里、楓樹里、福源里、新埔里、內島里、白西里、白東里，西湖鄉 湖東村、二湖村、三湖村、金獅村、龍洞村，後龍鎮中和里、南港里、龍坑里、福寧里。
水公司提醒影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火災，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，此外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間要將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生。
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