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台南市北區長榮路鋼便橋 本月15日通車啟用
台南市北區長榮路鋼便橋，預定本月15日上午10點通車啟用，市警五分局今天說，警方於通勤時段將派員於鋼便橋兩側配合義交疏導，並加強周邊實踐街、實踐街103巷及長榮路段等沿線路況查報，遇有壅塞情形立即派員加強交通疏導，保障用路人行車安全。 ,
台南市北區原長榮路地下道，配合鐵路地下化工程封閉後，興建長榮路鋼便橋，預定今9年12月15日，周二上午10點通車啟用，該便橋限速30公里、限高3公尺、限重8.5公噸。
警方請高度3公尺以上及8.5公噸以上大型車輛，依預告改道標誌提前改道，並為確保用路人行車安全，請用大型車輛提早改道行駛，並多加注意安全。
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