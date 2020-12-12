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金大邀AI 專家王文俊開講 激發學子多元思考

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為讓學生了解人工智慧及其應用，金大昨邀請國立中央大學講座教授王文俊蒞校演講，主講「人工智慧在盲人輔具之應用」，大受學生好評。圖／金大提供
為讓學生了解人工智慧及其應用，金大昨邀請國立中央大學講座教授王文俊蒞校演講，主講「人工智慧在盲人輔具之應用」，大受學生好評。圖／金大提供

AI人工智慧是近年來工業4.0發展的重要趨勢，為讓學生了解人工智慧及其應用，國立金門大學昨天的「通識領袖講堂－僑領講座」課程，邀請國立中央大學講座教授王文俊蒞校演講，主講「人工智慧在盲人輔具之應用」，王文俊生動的講座，激發了學生不少的想像，不少同學聽完都表示，現在是人工智慧時代，人工智慧的應用是無限寬廣。

金大校長陳建民表示，人工智慧具高度技術性及專業性的學科，人工智慧並不限於應用在資訊科學，許多其他不同學科領域與人工智慧相關，而該校理工學院等相關科系也積極推動人工智慧相關課程，激發學子更多元的思考及邏輯判斷。

金大副校長陳奇中表示，王文俊講座教授是AI 技術應用的專家，目前也兼任中央大學教務長，在行政事務繁忙之餘，在學術表現上依然有不俗的成果，在中央大學所主持的「智慧型控制與影像處理研究室」培育了AI的頂尖人才，其團隊也多次在金矽獎中奪得大獎，2015年王文俊講座也榮獲中華民國模糊學會傑出貢獻獎、2014年得到國科會傑出特約研究員獎等諸多獎項的肯定。

昨天王文俊的演講，令在場學生十分驚艷，透過實作影片的展示，看到了機器人的多種不同面向，其中包含：機器人學會搭電梯，克服無法上下樓梯的困境；辨識主人方位，購物車機器人可以隨時跟隨主人；輪型跳躍型機器人可跳越門檻、階梯，應用於家中行動自如等。

其中，王文俊近來的研究著重在導盲型機器人及穿戴式裝置，幫助視障朋友的生活更加便利。王文俊說，一般視障朋友在生活中所面臨的困難比我們想像得更多，在設計這些輔具時，我們的認知與視障者實際面臨的狀況不一定相符，所以一定要請視障者一同參與，才能夠及時調整，進而製作出真正符合需求的輔具。並勉勵在場學子，人工智慧機器人的發明，最重要的是要評估其應用價值，並真心熱愛，才能夠在這個領域長久的發展。

國立中央大學講座教授王文俊（左）應邀到金大演講，金大校長陳建民特別致贈紀念品給他。圖／金大提供
國立中央大學講座教授王文俊（左）應邀到金大演講，金大校長陳建民特別致贈紀念品給他。圖／金大提供

視障 中央大學 AI

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