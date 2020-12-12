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桃園環教繪本創作徵件結果出爐 環保局將出實體繪本

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市環保局連年舉辦環境教育繪本創作徵件，每年都獲得熱烈回響，今年收到來自全台共150件繪本參與徵件，作品各有特色。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局連年舉辦環境教育繪本創作徵件，每年都獲得熱烈回響，今年收到來自全台共150件繪本參與徵件，作品各有特色。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局連年舉辦環境教育繪本創作徵件，每年都獲得熱烈回響，今年收到來自全台共150件繪本參與徵件，不乏母子、爺孫聯合創作，競爭激烈，歷經專業委員一整天的審查，環保局指出，親子創作組、青年創作組及社會創作組前三名及30件佳作結果出爐，今年也新增在地特色獎及全球行動獎，期許環教能由基層扎根向世界接軌。

桃園市109年度環境教育繪本創作徵件親子創作組第一名為蔡永豐、蔡永盛、蔡家杰、林毓容的《來自北極的一封信》；青年創作組第一名為姜禮硯、許芳瑀的《這是我溫暖的家》；社會創作組則由李依澤的《山坡上的綠色基地》獲選第一名；

「全球行動獎」由蘇恂諄的《世界地球日 地球君來了！》獲得，「在地特色獎」由凌薇、林俋均的《許厝港的約定》獲得；「校園推廣獎」則由天主教振聲高中、桃園楊梅國中及國立雲林科技大學獲得，環保局也將協助製作電子書供民眾線上閱覽。

各組第一名作品都各有精采特色，分別以北極冰山、藻礁生態與龜山家園等為主題；親子創作組《來自北極的一封信》，內容繪製為了幫助住在北極的聖誕老公公及動物們，全球各地的孩子們主動發起環保愛地球的行動，幫助北極冰山不再融化。

青年創作組《這是我溫暖的家》，畫風獨特舒適且溫暖，讓讀者能輕鬆的認識藻礁生態；社會創作組《山坡上的綠色基地》，從學生的角度前往探索家園，加深認識桃園市龜山區的特色。

至於新增的全球行動獎《世界地球日 地球君來了！》則是透過擬人化方式，呼籲民眾關注世界地球日和環境保護的議題；在地特色獎《許厝港的約定》藉由著名的童話故事「小美人魚」作為創作發想，將桃園大園許厝港濕地的環境議題呈現於民眾眼前。

市府環保局長呂理德說，繪本徵件踴躍，象徵著大眾越來越重視環境教育，親子創作也象徵環境永續概念能傳承給下一代，最新獲獎的繪本作品預計於明年4月地球日舉辦頒獎典禮，除了會在桃園市各區實體巡迴展出，也將於各國中小進行繪本說演活動。

桃園市環保局連年舉辦環境教育繪本創作徵件，每年都獲得熱烈回響，今年收到來自全台共150件繪本參與徵件，作品各有特色。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局連年舉辦環境教育繪本創作徵件，每年都獲得熱烈回響，今年收到來自全台共150件繪本參與徵件，作品各有特色。圖／桃園市環保局提供

北極 親子 世界地球日

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