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聲音照相系統取締噪音車 桃市優先這4區陳情熱點開拍

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市環保局明年將啟動聲音照相系統，可直接舉發分貝超標的噪音車，目前設備正在校驗中。圖／桃園市政府提供
桃園市環保局明年將啟動聲音照相系統，可直接舉發分貝超標的噪音車，目前設備正在校驗中。圖／桃園市政府提供

深夜改裝噪音車呼嘯而過擾民，環保署宣布聲音照相系統明年元旦上路，桃園市也將加入科技執法行列，市府環保局指出，已整備2套設備送校驗中，預計明年1月分「開拍」，將優先擇定桃園、中壢、八德與平鎮等都會區的陳情熱點路段執法，只要偵測分貝超標就可開罰3600元，另路邊攔查等稽查手段仍持續，多管齊下遏止噪音擾民。

市議員余信憲說，桃園區噪音車問題嚴重，常在深夜10點到凌晨1點飆速擾人清夢，今年雖環監警聯合稽查拉高攔檢頻率，噪音車數據有下降，但卻也發現往二線道或巷弄間流竄，建議環保局以大數據分析噪音車動線，主幹道運用聲音照相系統執法，傳統人力攔檢則可同步前進周邊道路攔查，以口袋戰術包夾噪音車，更能發揮取締成效。

桃園都會區人口密集，改裝噪音車民怨不斷，桃園區莊敬路、八德區興豐路、平鎮區麻園街、中壢環中東路與龜山自強東路等都是陳情熱點，也是過去環保局聯合警察局、監理站等單位攔檢重點路段，但傳統攔檢會產生噪音，且通知到檢改善時效長。

環保署推動聲音照相科技執法，只要偵測到噪音車分貝超標，就可立即製單舉發，桃園市環保局指出，由於相關標準與檢驗方式才剛出爐，桃園先送校驗2套移動式設備，未來優先安排陳情熱區執法，依規定道路速限小於50公里，汽機車噪音管制標準不得超過86分貝，若行駛道路速限大於50公里、小於70公里，汽機車不得超過90分貝。

依照環保署規定，聲音照相系統執法比照測速照相要在前方100到300公尺處設置告示，環保局噪音管制科長黃伯弘說，本月將先在桃園中路地區設置「前有聲音照相請降低音量行駛」的固定告示牌，18日也將邀各區交通隊提報陳情熱區裝設執法告示。

桃園警分局交通組長陳龍文說，桃園區以莊敬路、經國路、大有路、國際路以及風禾公園一帶為陳情熱點，尤其中路地區的風禾公園周邊雖空曠，因建案持續興建，只要一有噪音車經過感受明顯，過去也曾攔查過機車雖未改裝但很老舊，發出噪音惱人。

陳表示，員警會針對陳情熱點加強改裝車攔查，或是聯合環保局與監理站聯合稽查，但都無法當場開罰，只能通知噪音車在指定時間到檢，改裝車常趁這段時間改回來，到檢時沒超標根本罰不到，樂見未來科技執法能直接開罰嚇阻，可減少警力消耗。

黃伯弘也提到，汽機車具有機動性，並非行經特定路段才會產生噪音，依過往陳情資料來看，小至巷弄也會接獲噪音陳情，因此聲音照相系統會視地方需求加強執法，也因能偵測分貝超標就開罰，相信會加強執法力道，至於過往路邊攔檢方式也不會少。

噪音 超標 環保署

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