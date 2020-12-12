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桃園衛生局抽驗冬季食品 2件火鍋湯底複驗後合格

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市衛生局日前派員抽驗火鍋料、火鍋肉片、生鮮水產、包裝湯底、湯圓等冬令食品是否符合食品衛生安全標準。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局日前派員抽驗火鍋料、火鍋肉片、生鮮水產、包裝湯底、湯圓等冬令食品是否符合食品衛生安全標準。圖／桃園市衛生局提供

天氣冷颼颼，不少人喜歡在冬天大啖火鍋與湯圓，桃園市衛生局今天公布抽驗火鍋料、火鍋肉片、生鮮水產、包裝湯底、湯圓等冬令食品情形，98件中有2件火鍋湯底檢驗生菌數、大腸桿菌群不符冷凍食品衛生標準，經限期改善後複驗均符合規定，抽驗結果也已經公布在桃園市衛生局網站http://dph.tycg.gov.tw/供民眾參考。

桃園市衛生局從10月6日起派員分頭到轄內各超市、賣場、餐飲業及製造業等場域，陸續抽驗湯圓20件、火鍋料及肉片45件、水產品10件、菇類15件、包裝火鍋湯底8件，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、非法定色素、動物用藥、重金屬與衛生標準等。

抽查檢驗過程96件都符合規定，但「干貝雞鍋」、「砂鍋魚頭鍋」2件商品檢驗生菌數、大腸桿菌群項目不符衛生標準，經限期改善後，再次抽檢複驗均已符合規定。

衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文說，依據食安法規，若農藥、動物用藥與食品添加物等經抽驗發現數值超標，沒有複驗空間，就會依法開罰，但若為檢驗重金屬、生菌數等衛生標準，此類項目可能會因儲存、運送未妥善，造成同一批產品部分商品超標，因此依法給予限期改善機會，只要再次抽檢符合衛生標準，就不會予以開罰。

桃園市衛生局也呼籲，食品業者作業環境應符合食品安全衛生管理法規定，注意食品原物料安全、製作場所環境衛生及個人手部操作衛生，民眾選購產品時也應注意製造及販售場所環境衛生，可優先選擇有完整包裝與標示清楚的產品，產品購買後也應盡速食用或適當保存，冷藏溫度為0到7℃，冷凍溫度-18℃以下，避免細菌滋生。

桃園市衛生局日前派員抽驗火鍋料、火鍋肉片、生鮮水產、包裝湯底、湯圓等冬令食品是否符合食品衛生安全標準。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局日前派員抽驗火鍋料、火鍋肉片、生鮮水產、包裝湯底、湯圓等冬令食品是否符合食品衛生安全標準。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局日前派員抽驗火鍋料、火鍋肉片、生鮮水產、包裝湯底、湯圓等冬令食品是否符合食品衛生安全標準。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局日前派員抽驗火鍋料、火鍋肉片、生鮮水產、包裝湯底、湯圓等冬令食品是否符合食品衛生安全標準。圖／桃園市衛生局提供

衛生局 火鍋 抽驗

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