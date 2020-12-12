青埔皇家籃球場 增設2座性別友善廁所　

桃園市青埔特區「皇家籃球場天幕」增設2座無障礙性別友善廁所，今天開放使用，提供前往公園休閒運動的民眾一處「方便」的好所在，所內也設置安全扶手，身障朋友也能夠舒適且安全的使用。

公廁由市議員徐其萬今年2月邀請市府養工處、大園區公所辦理會勘，共同討論民眾需求與設置必要性會勘，決議由養工處改善評估設置公共廁，於今年11月設置完成。由養工處移交給皇家福德宮管委會與皇家社區管委會接管，負責清潔及維護管理工作，另水電費支出部分將由大園區公所負責。

目前大園區內仍有多座公共廁所建置評估中，如許厝港濕地，因自行車步道改善完成，濕地及草潔沙丘地質公園整治復育有成，遊客日增，徐其萬服務處向海管處極力爭取設置公共廁所，後續將再評估是否有設置的需求。