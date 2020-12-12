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「大溪歷史光廊道」獲台灣光環境獎 木博館日夜都迷人

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「大溪歷史光廊道」榮獲2020台灣光環境獎。圖／文化局提供
「大溪歷史光廊道」榮獲2020台灣光環境獎。圖／文化局提供

2020台灣光環境獎甫於昨天揭曉，桃園市由大溪木藝生態博物館（木博館）以「大溪歷史光廊道」在最終入選的7件作品中脫穎而出，成為得獎作品之一，與總統府、台南河樂廣場等地標性作品並列。

台灣光環境獎由中強光電文化藝術基金會主辦，每屆均邀請在光環境領域的大師與專家參與評選，鼓勵政府與民間單位創造優秀的光環境。

「大溪歷史光廊道」為位於大溪老街區之西南側，北起壹號館、公會堂及蔣公行館、南至武德殿及其附屬建築群、舊警察宿舍群等區域。評審團認為，此計畫的光與環境結合準確，建築主體、周邊與照明的改造，對整體街廓的發展提升具有正面意義，提供民眾夜間散步、仰望星空的友善環境，並依照生態環境調查研究的結果，以低光源、尊重在地動植物的特色，創造人文與自然共好的光環境。

木博館與負責歷史建築修復的單位鍾永男建築師事務所、張瑞芬建築師事務所，以及鋼成營造共同協調、實踐月河燈光設計公司提出來的光影漫遊概念，利用燈光襯托歷史建築與戶外景觀，凸顯大溪夜間的氣質之美，不僅創造出居民晚間遊憩的空間，也吸引遊客在大溪駐足停留更多時間。

木博館表示，良好的光環境不僅是在視覺欣賞上的表現，更是心靈的累積與文化的沉澱，透過獎項引導多元而有內涵的燈光與照明設計，讓大眾能夠生活在舒適，健康的環境。

「大溪歷史光廊道」榮獲2020台灣光環境獎。圖／文化局提供
「大溪歷史光廊道」榮獲2020台灣光環境獎。圖／文化局提供

歷史建築

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