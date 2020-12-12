桃園國際移民日 表揚新住民楷模

聯合國將每年12月18日訂立為「國際移民日」，桃園市府每年也會舉辦「桃園國際移民日」活動，今天在平鎮區新勢公園大草坪隆重舉行。期望能讓民眾學習欣賞、尊重不同的文化，新住民及移工兄弟姊妹們可以感受到「台灣、桃園，就好像自己的第二個故鄉。」

據勞動部及移民署統計顯示，截至今年10月底，桃園市的新住民人數達到6萬2885人，排名全國第4；而外籍移工人數則達11萬4300人，更高居全國第1。今年表揚12位新住民傑出楷模，2位新住民績優人員，4間新住民友善企業，1個新住民友善社區，3間新住民友善學校，總計22個單位。

其中榮獲新住民傑出楷模的阮清夢小姐，在大園區衛生所擔任越南語通譯，並在國中小推廣越南母語及文化，也協助海外歸來子弟適應在台生活，促進在台新住民情誼；任職於台灣新移民女性關懷協會，獲新住民績優服務人員的吳秉蓉小姐致力於推廣泰國的文化、文化與美食，並協助宣導防疫政策。今年5月，更受邀參加新住民文化會館的新住民相關訪談直播。

獲新住民友善企業的碩陽電機股份有限公司對於新住民員工，除了派同鄉或仲介協助適應工作環境，也會定期舉辦活動，使新住民能融入團體，增進感情。