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網傳「桃園誌」紙本停刊 桃市府發聲明澄清

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市刊「桃園誌」創刊5年多，頗受好評，未料近日網路卻瘋傳一則訊息，指受到疫情影響，桃園誌明年將不再發行，請大家改閱讀桃園誌電子書，市府新聞處獲悉後強調絕無此事，並發出嚴正聲明表示桃園誌紙本持續發行。記者張裕珍／攝影
桃園市刊「桃園誌」創刊5年多，頗受好評，未料近日網路卻瘋傳一則訊息，指受到疫情影響，桃園誌明年將不再發行，請大家改閱讀桃園誌電子書，市府新聞處獲悉後強調絕無此事，並發出嚴正聲明表示桃園誌紙本持續發行。記者張裕珍／攝影

桃園市刊「桃園誌」創刊5年多，每月刊物內容集結桃園市建設發展、在地職人、美景美饌好去處等特色亮點，頗受好評，但未料近日網路卻瘋傳一則訊息，內容指受到疫情影響，桃園誌明年將不再發行，請大家改閱讀桃園誌電子書，市府新聞處獲悉後強調絕無此事，並發出嚴正聲明表示桃園誌紙本持續發行，請大家勿轉傳假訊息。

該LINE訊息提及感謝讀者長期以來的支持，表示受到疫情影響，圖書館等公共場所來客大幅減少，加上為了響應環保，決定不再發行桃園誌，改以電子書形式上架，歡迎民眾掃描QR-CODE瀏覽，最後還署名「桃園市政府」，不少民眾收到訊息以為紙本即將停刊，相當錯愕，新聞處人員「還在辛苦校稿」，得知紙本竟被傳停刊也傻眼。

市府新聞處處長詹賀舜說，此訊息並非桃園市政府發出，新聞處每月發行桃園誌，除了有紙本可供索取，也放上電子書平台，雖鼓勵民眾踴躍透過電子書平台瀏覽，但電子書瀏覽人數還有成長空間，加上桃園誌紙本仍有一定索取數量，因此並無紙本停刊的規畫，請市民勿輕信、勿轉傳假訊息。

詹賀舜說，桃園誌每月1日同步發行紙本與電子書，每月印製3萬本紙本，民眾可到各區公所、圖書館、婦女館、親子館、旅服中心、交通站點以及連鎖與獨立書店、百貨公司與觀光工廠等處索取，感受紙本閱讀的溫度，當然仍可上桃園誌的電子書平台，瀏覽各期精采內容。

電子書 圖書館 疫情

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