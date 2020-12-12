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桃消防隊防範一氧化碳宣導 融入「鬼滅之刃」元素

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市消防第二大隊配合近日最火紅的動化「鬼滅之刃」元素，融入防範一氧化碳中毒宣導。圖／第二大隊提供
桃園市消防第二大隊配合近日最火紅的動化「鬼滅之刃」元素，融入防範一氧化碳中毒宣導。圖／第二大隊提供

桃園市消防局第二大隊今天舉辦防範一氧化碳中毒宣導，將配合近日最火紅的動化「鬼滅之刃」，將電影中主角利用特殊「呼吸法」滅鬼，帶入防範一氧化碳中毒的相關觀念，融入話劇及闖關活動，提升民眾對於家中熱水器應注意事項認知。

宣導活動有精采話劇表演，欣賞主角炭治郎及同伴們如何使用特殊呼吸法消滅CO（一氧化碳）鬼，救出可愛的妹妹彌豆子；也設立了各項闖關活動，有「音之呼吸」住警器對對樂，使用卡牌讓民眾翻開兩面相同的知識卡，藉此學習住警器安裝的相關知識及種類；「岩之呼吸」九宮格選題應答，藉由此站更熟悉闖關所學習到的消防相關知識，利用問答方式加深民眾對於消防知識的了解。

「霞之呼吸」煙霧體驗站，利用體驗室營造火災場景，讓民眾學習低姿勢沿牆壁逃生，並灌輸其大火關門、小火逃生的觀念；「雷之呼吸」 CPR+AED體驗站，教導家長孩童使用AED自動體外去顫器以及CPR心肺復甦術，提升遇緊急病患之救護能力；「水之呼吸」水滅火器體驗，教導民眾正確使用滅火器的方法，提升火災初期撲滅小火的能力。

參加各項還可以獲得鬼滅周邊禮品，盼以寓教於樂的方式，讓家長帶著孩子在快樂中學習各項消防觀念及面對災難時的應對。

「水之呼吸」水滅火器體驗，教導民眾正確使用滅火器的方法，提升火災初期撲滅小火的能力。圖／第二大隊提供
「水之呼吸」水滅火器體驗，教導民眾正確使用滅火器的方法，提升火災初期撲滅小火的能力。圖／第二大隊提供

中毒 火災 CPR

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