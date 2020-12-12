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這些地景你去過嗎？苗縣府辦上傳地景照換小禮物活動

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義火炎山的惡地地形。記者胡蓬生／攝影
三義火炎山的惡地地形。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣境內有豐富的自然地景，這些地點也是重要的觀光景點，例如三義火炎山、龍騰斷橋、後龍過港貝化石層、南庄月球石、蘇鐵化石等，縣府即日起自12月25日止推出上傳地景照片換保育桌曆的活動，縣府農業處自然生態保育科歡迎民眾參加。

自然生態保育科指出，苗栗縣的自然地景包括三義火炎山惡地地形、後龍過港貝化石層、南庄月球石的河成壺穴、南庄蘇鐵化石、南庄東河石壁的砂岩峭壁及三義龍騰斷橋的地震後景觀、大湖鷂婆山的差異侵蝕、泰安虎山的褶皺地形，如果曾有到這些地方旅遊並拍照留念，將照片貼到地景旅遊紀錄，寫下當時旅遊心得或與地景的小故事，寄送到信箱ycc0046@ems.miaoli.gov.tw或傳真037-370758，就能得到精美小禮物，如拍攝日期在2011年以前，還能獲取2021年保育桌曆1份。

自然生態保育科表示，這次活動至12月25日止，小禮物有100個名額，保育桌曆有30個名額，如果額滿活動將提前結束，12月28日公告獲獎名單並開放領取(只限縣府領取，不提供寄送服務)，相關問題可洽詢農業處自然生態保育科037-322549。

南庄月球石的河成壺穴地景。記者胡蓬生／攝影
南庄月球石的河成壺穴地景。記者胡蓬生／攝影

南庄 生態保育 自然生態

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