三義茶花節登場 展售至27日

苗栗縣三義茶花節今天在木雕博物館廣場開幕，除了茶花展售，還安排農特產品、友善米及國產優良禽品品嘗促銷、苦茶油料理展售及榨油DIY、米食推廣、才藝表演等活動，茶花展售至12月27日，三義鄉農會期盼透過這次茶花節系列活動，讓更多喜愛茶花的朋友，一同分享三義鄉的豔麗成果。

三義鄉農會指出，農會2007年起積極輔導成立茶花產銷班，班員現有29人、栽種面積約12公頃，且持續增加中，農會與班員常透過各項栽種技巧與經驗分享、競賽交流提升茶花型態的構思、植盆、嫁接、整形、修剪等多樣園藝技術，造就茶花樹形千姿百態，燦爛奔放；近年農會持續辦理茶花產業文化推廣與展售，盼增加消費者對三義鄉茶花產業的關注，提高市場競爭力。

為讓大家對三義鄉茶花有更深層的認識，三義鄉農會近幾年來積極輔導產銷班並針對產銷班辦理各項計畫及補助，希望在苦茶油、友善米、國產優良禽品等各項農特產品及休閒農業外，也能以茶花為主題帶動三義鄉的整體產業，讓三義鄉的產業更精緻化，並能不斷向上提升，成為木雕藝術外的茶花經濟產業。