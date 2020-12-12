快訊

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

新聞台員工：館長罵髒話沒事 中天轉戰網路空間更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「明日閱讀日」活動 苗栗縣獲雙料冠軍

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣六合國小獲績優學校獎，在頒獎典禮上獲邀分享學校推動作法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣六合國小獲績優學校獎，在頒獎典禮上獲邀分享學校推動作法。圖／苗栗縣政府提供

每年12月12日為「明日閱讀日」，教育部與中央大學、中華明日閱讀協會共同舉辦「2020明日閱讀日」昨天頒獎，苗栗縣獲得參加率第一、進步排名第一的「雙料冠軍」，縣府強調苗栗縣多年來持續推動閱讀已開花結果，逐步朝「幸福苗栗、閱讀領航」願景目標邁進。

苗栗縣政府教育處表示，「明日閱讀日」活動已推展11年，每年都有數百所學校參與，教育部統計全台共有667校以多元方式推廣閱讀，進而響應明日閱讀日活動；今年參加率最高的縣市是苗栗縣，縣內高達86.1%學校響應，進步排名也是全國第一。

苗栗縣六合國小獲績優學校獎，在頒獎典禮上獲邀分享學校推動作法，校方規畫加入晨讀運動MSSR（Modeled Sustained Silent Reading）計畫，為強調身教重要性，校長也入班陪伴靜讀，並進行全校聊書活動，學生反映喜歡校長、老師陪著閱讀，且能放鬆並享受晨間的閱讀時光。

教師也反映推動MSSR讓學生的學習成績與寫作能力向上提升約32%，學習態度也更積極，未來校內仍將持續辦理並致力推廣，以鼓勵更多學生、家長愛上閱讀，培養孩子擁有帶得走的能力。

苗栗縣教育處邱廷岳處長表示，身教式持續安靜閱讀（MSSR）強調師長以身作則，扮演孩子閱讀的楷模，在提供安靜閱讀的環境中持續不間斷閱讀，同時也尊重學生自主選書權利，閱讀教育應從興趣著手，讓孩子選自己喜歡的書，不要太多干擾，持之以恆後就能養成閱讀習慣。

苗栗縣長徐耀昌指出，縣內高達86.1%學校都響應此項閱讀活動，相信能一同打造晨間閱讀的風氣。如此豐碩的成果要感謝各校踴躍推動閱讀，培養孩子的特質與潛能，讓孩子在校園中快樂學習並成為更好的自己。

苗栗縣獲得「明日閱讀日」活動參加率第一、進步排名第一的「雙料冠軍」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獲得「明日閱讀日」活動參加率第一、進步排名第一的「雙料冠軍」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣六合國小獲績優學校獎，在頒獎典禮上獲邀分享學校推動作法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣六合國小獲績優學校獎，在頒獎典禮上獲邀分享學校推動作法。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 教育部 徐耀昌

延伸閱讀

影／「閱讀可以翻轉生命」 苗栗縣文學集新書發表

影／苗栗男疑酒駕自撞電桿零件噴飛30公尺 警到場自稱乘客

影／苗栗140縣道砂石車追撞 驚險畫面曝光

苗栗縣藝術教育、金安獎獲獎師生 縣府表揚

相關新聞

「明日閱讀日」活動 苗栗縣獲雙料冠軍

每年12月12日為「明日閱讀日」，教育部與中央大學、中華明日閱讀協會共同舉辦「2020明日閱讀日」昨天頒獎，苗栗縣獲得參...

新埔張氏家廟修復竣工 首座宗祠主題兒童故事館

新竹縣縣定古蹟張氏家廟修復工程歷時3年完工，今天上午舉行竣工典禮，張氏家族成員齊聚與客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科一同...

竹東出現巨型稻田迷宮 千人烤地瓜香味撲鼻

新竹縣竹東鎮今明兩天舉行黃金地瓜節活動，吸引近千民眾參加挖地瓜，更直接在田間焢起土窯，現場煙霧瀰漫還伴隨陣陣烤地瓜香氣，...

芎林鄉番茄文化活動今明登場 還開放免費採芥菜

新竹縣芎林鄉農會農民直銷站富林店今天上午開幕，今明兩天農會也舉辦番茄產業文化活動，現場不僅有農特產展銷，更有趣味活動，除...

影／後龍甘藷花生節千人焢窯19日登場 14日受理報名

苗栗縣後龍鎮的甘藷花生節活動又要來了，鎮公所安排12月19日周末在新港一路、高鐵六路交叉口的稻田區辦理千人焢窯，提供50...

竹東鎮客家山歌比賽已辦超過50年 14日開始報名

客庄12大節慶之一的竹東天穿日客家山歌賽，將在明年2月28日開始比賽，並在3月3日客家天穿日當天決賽，比賽將在竹東鎮客家...

活絡南苗商圈 里長籲恢復雙向道

苗栗市南苗商圈沒落許久，7年前新東街三商百貨熄燈後，最近終於有新業者將進駐，綠苗里長邱俊毅認為正是將中正路三角公園、至公...

表揚績優志工 林智堅鞠躬感謝

新竹市政府昨天表揚績優志工、團體及模範家庭，70歲高松木透過志工服務走出喪妻之痛；模範家庭獎蕭榮宗、蔡秀雲夫妻長期擔任醫...

竹夢Young點子競賽 蔬果延熟奪冠

新竹縣政府、明新科大舉辦竹夢Young點子競賽，8組入圍團隊經2個月密集育成計畫，昨天決賽及發表成果，Charco團隊開...

影／「亂彈」非亂彈 苗栗26日演出穆桂英招親

苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦理成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英...

新竹縣辦「竹夢Young點子競賽」 第1名靠椪柑延熟獲獎

新竹縣政府與明新科大舉辦總獎金高達40萬的「竹夢Young點子競賽」，8組入圍創業團隊在經過2個月的育成計畫，今天舉行決...

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

年逾七旬的台北市民李碧華女士和家人今天捐贈一輛巡迴醫療車給苗栗縣南庄鄉衛生所，盼協助當地偏鄉醫療工作；她的次女、么女年輕...

熱門新聞

新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

影／北港媽來了！朝天宮媽祖300年來首度東巡今抵花蓮

電視看太多？雲林首屆校園議員進入議會質詢有模有樣

新北板橋清晨巨響1568戶停電10多分 原來是松鼠惹的禍

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。