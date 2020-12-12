「明日閱讀日」活動 苗栗縣獲雙料冠軍

每年12月12日為「明日閱讀日」，教育部與中央大學、中華明日閱讀協會共同舉辦「2020明日閱讀日」昨天頒獎，苗栗縣獲得參加率第一、進步排名第一的「雙料冠軍」，縣府強調苗栗縣多年來持續推動閱讀已開花結果，逐步朝「幸福苗栗、閱讀領航」願景目標邁進。

苗栗縣政府教育處表示，「明日閱讀日」活動已推展11年，每年都有數百所學校參與，教育部統計全台共有667校以多元方式推廣閱讀，進而響應明日閱讀日活動；今年參加率最高的縣市是苗栗縣，縣內高達86.1%學校響應，進步排名也是全國第一。

苗栗縣六合國小獲績優學校獎，在頒獎典禮上獲邀分享學校推動作法，校方規畫加入晨讀運動MSSR（Modeled Sustained Silent Reading）計畫，為強調身教重要性，校長也入班陪伴靜讀，並進行全校聊書活動，學生反映喜歡校長、老師陪著閱讀，且能放鬆並享受晨間的閱讀時光。

教師也反映推動MSSR讓學生的學習成績與寫作能力向上提升約32%，學習態度也更積極，未來校內仍將持續辦理並致力推廣，以鼓勵更多學生、家長愛上閱讀，培養孩子擁有帶得走的能力。

苗栗縣教育處邱廷岳處長表示，身教式持續安靜閱讀（MSSR）強調師長以身作則，扮演孩子閱讀的楷模，在提供安靜閱讀的環境中持續不間斷閱讀，同時也尊重學生自主選書權利，閱讀教育應從興趣著手，讓孩子選自己喜歡的書，不要太多干擾，持之以恆後就能養成閱讀習慣。