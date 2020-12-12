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新埔張氏家廟修復竣工 首座宗祠主題兒童故事館
新竹縣縣定古蹟張氏家廟修復工程歷時3年完工，今天上午舉行竣工典禮，張氏家族成員齊聚與客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科一同見證修復完成的張氏家廟，家廟同時還設立新竹縣第1座以宗祠家廟為主題的兒童故事館，未來也將引進圖書館志工資源，舉辦說故事、繪本閱讀等活動。
客委會主委楊長鎮表示，張氏家族對於家廟的看重，是對祖先的尊敬與孝心，也是整個家族傳統中重要的一部分，而且宗祠代表家族開枝散葉，家族成員互相扶持、團結打拚的過程；楊長鎮還表示，要大家不要忘記母語的重要，鼓勵大家都開口講客語，期盼未來在張氏家廟的兒童故事館，也能聽到是用客語講故事給小朋友聽。
縣長楊文科則表示，新埔鎮從清代就因為交通位置便利，成為重要的商業集散地，中正、成功、和平3條老街上聚集了陳、林、范、張、劉、朱、蔡等各姓家族在此興建宗祠家廟，密度是全台之冠，也是其他地方罕見；張氏家廟是在客委會以及張氏家族、縣政府共同籌措4000萬元經費進行修復，兒童故事館的成立也讓新竹縣多一處文化教學及親子共遊的場域。
文化局長李安妤則說，文化資產保存不易，對外要面對環境開發壓力，對內也要集合家族眾人的心力，修復完成後如何活化經營更是新的挑戰。
張氏家廟未來將由張氏家族自行管理維護，除了將成為新埔宗祠博物館架構中的一部分，在兒童故事館的規畫則將引進圖書館志工，定期在張氏家廟舉辦說故事、繪本閱讀，也與淡江大學及中國科大合作多媒體設計，以「穿越時空」為概念呈現互動式故事情境，讓來參觀的民眾了解新埔、張家的歷史文化故事。
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