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竹東出現巨型稻田迷宮 千人烤地瓜香味撲鼻

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東舉辦地瓜節活動，除了有千人烤地瓜，還有巨型迷宮等民眾體驗。圖／竹東地區農會提供
竹東舉辦地瓜節活動，除了有千人烤地瓜，還有巨型迷宮等民眾體驗。圖／竹東地區農會提供

新竹縣竹東鎮今明兩天舉行黃金地瓜節活動，吸引近千民眾參加挖地瓜，更直接在田間焢起土窯，現場煙霧瀰漫還伴隨陣陣烤地瓜香氣，不少大小朋友更是第一次體驗烤地瓜樂趣，活動現場甚至還有一座巨型稻田迷宮，讓小朋友們盡情在田間奔跑，感受難得的自然鄉野。

2020黃金地瓜節活動是由農糧署北區分署與竹東鎮農會舉辦，利用下員路與公道五路周邊稻田，推動雜糧轉作及國產雜糧地產地銷，以地瓜作為在地農產轉作特色，為了讓民眾也能感受農家樂，因此舉辦千人焢土窯，現場還設置巨型的稻草迷宮。

主辦單位表示，地瓜節活動現場有30攤以上在地農產品小販，除了千人挖地瓜、烤地瓜，活動現場也舉辦小寶貝撿雞蛋活動、地瓜美食展售、雜糧創意料理饗宴及舞台節目精彩秀，民眾如果也想參與，可以在六日兩天現場報名，每人的報名費只要150元，就可以體驗挖地瓜樂趣。

竹東鎮農會則說，今天活動現場至少有100座土窯讓民眾體驗烤地瓜，現場參與人數大概有1000人；上午也舉行地瓜評鑑活動，竹東鎮在地的農民黃處俊獲得「地瓜王」封號，因為他所種出的地瓜，果肉淺黃裡泛微紅、乳汁微滲，蒸烤後金黃色果肉，鬆、綿、甜，堪稱地瓜極品。

竹東舉辦地瓜節活動，除了有千人烤地瓜，還有巨型迷宮等民眾體驗。圖／竹東地區農會提供
竹東舉辦地瓜節活動，除了有千人烤地瓜，還有巨型迷宮等民眾體驗。圖／竹東地區農會提供
竹東舉辦地瓜節活動，除了有千人烤地瓜，還有巨型迷宮等民眾體驗。圖／竹東地區農會提供
竹東舉辦地瓜節活動，除了有千人烤地瓜，還有巨型迷宮等民眾體驗。圖／竹東地區農會提供

農會 創意料理 新竹

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