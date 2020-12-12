芎林鄉番茄文化活動今明登場 還開放免費採芥菜

新竹縣芎林鄉農會農民直銷站富林店今天上午開幕，今明兩天農會也舉辦番茄產業文化活動，現場不僅有農特產展銷，更有趣味活動，除了有小寶寶競賽，現場還提供客家糍粑免費品嘗，甚至開放限量百位名額讓民眾免費採芥菜。

芎林鄉農會表示，從2018年成立第1間農民直銷站後，農會的業績就穩定成長，因在地居民的農產消費需求不斷增加，加上農會要協助農民拓展銷售通路，因此第2間富林店才決定開設，並販售在地的柑橘、番茄以及其加工製品，同時也與其他農會配合展售各地農特產。

農會同時也鼓勵青農與農民所生產的蔬菜水果可以透過農會的平台銷售，讓消費者可以購得有保障最新鮮的蔬果，藉此增加農民收益並創造農村經濟，繁榮芎林在地農產業。

今明兩天（12、13日）在直銷站富林店也舉辦「 2020 芎林鄉番茄產業文化暨番茄及柑橘拓展客源加值計畫」，今天下午現場舉辦「萌 Q 買菜趣」讓小朋友認識蔬果，依據任務卡所取的蔬果都 可帶回家，前3名還可獲得農會千元禮券、獎狀獎品等好禮；明天則舉行「番茄寶寶搬搬樂」，限定1到3歲的小朋友。以計分賽方式限時內將番茄禮盒搬出，搬最高分者同樣能獲得千元禮券。