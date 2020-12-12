影／後龍甘藷花生節千人焢窯19日登場 14日受理報名

苗栗縣後龍鎮的甘藷花生節活動又要來了，鎮公所安排12月19日周末在新港一路、高鐵六路交叉口的稻田區辦理千人焢窯，提供500組紙本報名及100組網路報名名額，每組必須5人參加，鎮公所從14日周一上午8點起同步開放網路及紙本報名，後龍鎮長朱秋隆強調，根據往年經驗名額都出現「秒殺」，歡迎全國民眾參加。

後龍鎮公所為推廣鎮內著名特產三寶「西瓜、甘藷、花生」，已連續5年舉辦甘藷花生節，希望提高後龍甘藷及花生知名度，促進農產銷售，今年活動選在12月19日辦理，地點與去年相同在新港一路、高鐵六路交叉口。

後龍鎮公所表示，今年的甘藷花生節「樂焢窯 非你莫藷」每組需繳交500元焢窯費用及100元鐵架押金，供搭窯時作窯門使用；成功報名者可於活動當天獲得甘藷、花生、玉米、土雞、紀念馬克杯及100元園遊券。此外，活動現場還有各種精彩表演、夾花生、秤甘藷等趣味競賽及食農教育活動，還有達人現場示範料理教學，預料熱鬧場面更勝以往。

鎮公所表示，參加焢窯不僅讓大朋友回憶兒時，也讓年輕一代孩子感受傳統農村堆窯、燒窯的體驗。今年甘藷產量佳，口感格外綿密香甜，鎮公所除精選在地居民暱稱「雞蛋糕」的台農57號甘藷提供民眾焢窯，也歡迎民眾從現場示範教學習得甘藷美食的製作，回家展現媽媽好味道，帶給家人更多甘藷美食佳餚。