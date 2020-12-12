竹東鎮客家山歌比賽已辦超過50年 14日開始報名

客庄12大節慶之一的竹東天穿日客家山歌賽，將在明年2月28日開始比賽，並在3月3日客家天穿日當天決賽，比賽將在竹東鎮客家戲曲公園登場，活動將在12月14日開放報名，縣長楊文科就表示，竹東的山歌比賽舉辦超過50年，吸引不少好手參與，也傳承客家文化。

竹東鎮公所自1965年開始就舉行客家山歌比賽，是全台灣歷史最悠久的客家音樂賽事，民間更流傳「沒有在竹東山歌比賽奪冠，就不能稱做山歌王」的說法，每年都會吸引不少愛唱客家山歌調的好嗓齊聚參與，要一爭高下。

縣長楊文科就表示，比賽舉辦以來，每年都能吸引全國山歌好手熱情參與，期盼透過山歌比賽，讓更多人唱客謠、聽客謠，也希望大家一起講客語，傳承客家文化。

竹東鎮長張順朋則表示，希望透過客家山歌比賽，讓山歌文化向下扎根，吸引年輕人參與、展現文化傳承的決心。盼客家山歌在竹東持續傳唱下去，同時推廣客庄竹東觀光。

2021年竹東客家山歌比賽，賽程分為合唱甲乙組、長壽組、少年組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、超級組、男女對唱組、客家歌謠親子組等共11組，14日早上8點開放報名至1月8日報名截止，民眾可到竹東元鎮公所網站（http://www.hcctt.gov.tw/）查詢。