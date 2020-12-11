減塑、無紙化又樂活！「虎頭山森友趴」落實環保新風潮

風光明媚的「虎頭山」，乃是桃園極具代表性的戶外踏青景點。為了讓民眾感受山林純粹的自然面貌，並且展開防疫新生活，桃園市政府風景管理處日前在虎頭山風景區特定處，舉行「虎頭山森友Party遊戲趣」活動，透過步道遊戲、斜陽音樂會、裸賣市集等活動，引領民眾感受自然與文明之間的平衡，同時傳達善待地球、愛護環境的永續理念。

在新冠肺炎疫情爆發之後，許多戶外活動被迫暫停，卻也讓大自然有了喘息的時間。「2020虎頭山森友Party遊戲趣」成功吸引許多戶外活動愛好者報名參加，活動自奧爾森林學堂出發，經由稜線步道前進，終點則為環保公園，來回長度約4公里。在健行的過程中，主辦單位安排有「步道遊戲」，凡通過各種闖關關卡，就可以獲得活動紀念品、60元電子市集抵用券及抽獎資格，增添民眾登山時的樂趣與互動。

在終點處所舉行的「斜陽音樂會」，特別邀請了Sugar Cat唐貓、Crispy脆樂團以及小男孩樂團－米非等表演者，民眾可以在綠意的環境中，席地聆聽動人樂章，並且享受午後時光。同時現場亦規劃「裸賣市集」，透過不使用一次性的消耗品、餐具或包裝的方式，讓民眾減少廢棄物、減輕自然負擔，並且養成民眾自行攜帶個人購物袋、餐具的習慣。另外現場還舉辦抽獎活動，贈出任天堂Switch主機等大禮，更添活動的歡樂感。

除了各種主題活動，以及減少一次性餐具等環保概念外，「2020虎頭山森友Party遊戲趣」另一個重點，就是「無紙化」的環保概念。自活動一開始，就以讀取QRcode取代傳統的簽名報到作業，活動中的闖關積分、消費抵用券也都是透過QRcoder進行，不僅實際減少紙張用量，更可以透過輕鬆的方式，讓民眾感受到無紙化帶來的便利感與環保效能，達到寓教於樂的效果。

在「虎頭山森友Party遊戲趣」的活動過程中，參與的市民朋友們，紛紛感受到桃園市政府認真經營「環保旅遊」所付出的努力與成果，同時也可以透過自己的雙眼、雙腳，重新認識健全又乾淨的虎頭山步道。桃園市長鄭文燦即表示，防疫新生活的開始，也是自然與人類重新相處的起點，保護自身健康的同時也友善的照顧我們唯一的地球，也希望透過這次的活動，提供民眾更多休閒期間的戶外活動選項。