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影／「亂彈」非亂彈 苗栗26日演出穆桂英招親

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦理成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英招親」，苗栗縣文化觀光局1樓服務台14日上午8點30分開放索票；亂彈戲曲是全台重要的無形文化資產，如今卻如繁華散盡，全台老藝師碩果僅存數人，劇種的生命亟待保存與傳習，縣府歡迎民眾踴躍索票觀賞。

苗栗文觀局指出，台灣俗諺有「吃肉吃三層，看戲看亂彈」的說法，意思是肉類以五花肉最美味，戲曲則以亂彈戲最好看，亂彈戲曾是台灣最流行的劇種，也是台灣歷史舞台重要的戲曲，但隨時代演變，如今人才凋零，文觀局2017年將「亂彈戲曲」登錄「傳統表演藝術類」的縣內無形文化資產，保存者為現年82歲的老藝師王慶芳，2018年又將另一位設籍苗栗的老藝師彭繡靜登錄為保存者；今年11月20日文化部公告新增認定重要傳統表演藝術「亂彈戲」，縣內的技藝保存者王慶芳、彭繡靜獲「人間國寶」榮銜。

縣府上午在文觀局中正堂為成果發表會宣傳，請來王慶芳帶領藝生示範演出「穆桂英招親」片段，邀約民眾26日踴躍入場欣賞。

縣府秘書長陳斌山指出，亂彈戲曲是苗栗縣重要的無形文化資產，但現今面臨人才凋零、藝師邁入高齡等傳承問題，縣府今年向文化部、台電通霄發電廠申請補助辦理亂彈戲重要劇目傳習推廣計畫，特別邀老藝師王慶芳授課，開班傳授亂彈戲技藝課程，參與傳習的藝生目前從事客家戲曲並有多年舞台經驗，除個人演唱與身段基本功提升，也讓珍貴的亂彈戲曲傳統技藝得以傳承，發表會屆時將全程紀錄，為苗栗無形文化資產建構寶貴的文化資料庫。

王慶芳說，亂彈戲並非如字面的「亂彈」或亂演，其實是非常正宗的戲曲劇種，演員用的是「官話」，但與現今的國語不同，不容易聽懂，因此他現在傳習學生，在客家庄演出時就用客語、閩南庄演出就用閩南語，但保留亂彈戲的唱腔、身段等傳統。

文觀局指出，王慶芳一生從事戲曲表演，經歷豐富，戲曲生涯大多駐班於亂彈戲班、客家戲班，也唱歌仔戲、京劇，他初學「丑」後轉「小生」，中年後也演老生、花臉，技藝精湛，擅演角色眾多，尤其精於花臉，多次獲客家戲劇比賽淨角獎，曾為「老新興」、「新榮鳳」排過多齣劇目，近年為客家戲班傳戲，保留許多亂彈戲劇目，並擴充客家戲班外台表演劇目，致力於客家戲曲傳習與教學達數十年。

成果展預定12月26日周六下午2點30分在中正堂演出，縣府歡迎大家攜家帶眷前往欣賞，配合政府防疫措施，成果發表會採實名制入場，14日周一上午8點30分起在文觀局1樓服務台開放索票，每人限索2張。

苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影
文化部今年11月20日公告新增認定重要傳統表演藝術「亂彈戲」，縣內技藝保存者王慶芳獲「人間國寶」榮銜。記者胡蓬生／攝影
文化部今年11月20日公告新增認定重要傳統表演藝術「亂彈戲」，縣內技藝保存者王慶芳獲「人間國寶」榮銜。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理亂彈戲重要劇目傳習與推廣，26日下午2點30分將辦成果發表會，由參與傳習的藝生在中正堂演出亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及文觀局上午為亂彈戲傳習推廣成果發表會宣傳，邀約民眾26日下午到中正堂欣賞亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及文觀局上午為亂彈戲傳習推廣成果發表會宣傳，邀約民眾26日下午到中正堂欣賞亂彈戲「穆桂英招親」。記者胡蓬生／攝影

文化資產 苗栗縣

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