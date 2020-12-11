新竹縣辦「竹夢Young點子競賽」 第1名靠椪柑延熟獲獎

新竹縣政府與明新科大舉辦總獎金高達40萬的「竹夢Young點子競賽」，8組入圍創業團隊在經過2個月的育成計畫，今天舉行決賽，脫穎而出獲得第1名的「Charco」團隊，靠著蔬果延熟劑處理技術，獲得評審青睞，抱走20萬元創業獎金，更將與地方農會合作，幫助農民外銷農產。

獲得首獎20萬元的「Charco」團隊，因為看到許多新竹縣的蔬果農戶常常遇到因為蔬果無法久放，導致銷售狀況不佳而苦惱，因此決定投入研發，希望能藉由新創技術，延長蔬果的保存期限，讓農民能將採摘下來的收成，保留更多的銷售時間減少損失。

Charco 創辦人柯志諭表示，他們團隊的主題為「蔬果延熟與催熟製劑」，希望解決農產品產銷失衡的問題，減少銷售鏈損耗及政府補貼農損龐大支出；在育成計畫期間，他們將蔬果延熟劑技術運用在寶山出產的椪柑上，經過1個月時間擺放的椪柑，仍然能保持剛採摘下來的鮮綠。

團隊的研發成果也因此在這次競賽中獲得評審青睞，更讓縣府促成團隊與芎林鄉農會洽談合作，協助柑橘農能將收成延熟，未來就算到了清明節也能滿足民眾對於椪柑的消費需求。

縣長楊文科就表示，為了讓優秀的年輕人發揮創意、創新、創業的精神，新竹縣政府首次舉辦「竹夢Young點子競賽」，吸引新創團來到新竹落地深耕，來自全國共計34組青創團隊報名，評選出8組團隊進入決賽，縣府也將協助創業團隊媒合，帶動新竹縣新創風氣並發展在地特色產業。