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新竹縣辦「竹夢Young點子競賽」 第1名靠椪柑延熟獲獎

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
今天上午新竹縣政府舉辦「竹夢Young點子競賽」，8組團隊在輔導育成計畫下，都有不錯結果。圖／縣府提供
今天上午新竹縣政府舉辦「竹夢Young點子競賽」，8組團隊在輔導育成計畫下，都有不錯結果。圖／縣府提供

新竹縣政府與明新科大舉辦總獎金高達40萬的「竹夢Young點子競賽」，8組入圍創業團隊在經過2個月的育成計畫，今天舉行決賽，脫穎而出獲得第1名的「Charco」團隊，靠著蔬果延熟劑處理技術，獲得評審青睞，抱走20萬元創業獎金，更將與地方農會合作，幫助農民外銷農產。

獲得首獎20萬元的「Charco」團隊，因為看到許多新竹縣的蔬果農戶常常遇到因為蔬果無法久放，導致銷售狀況不佳而苦惱，因此決定投入研發，希望能藉由新創技術，延長蔬果的保存期限，讓農民能將採摘下來的收成，保留更多的銷售時間減少損失。

Charco 創辦人柯志諭表示，他們團隊的主題為「蔬果延熟與催熟製劑」，希望解決農產品產銷失衡的問題，減少銷售鏈損耗及政府補貼農損龐大支出；在育成計畫期間，他們將蔬果延熟劑技術運用在寶山出產的椪柑上，經過1個月時間擺放的椪柑，仍然能保持剛採摘下來的鮮綠。

團隊的研發成果也因此在這次競賽中獲得評審青睞，更讓縣府促成團隊與芎林鄉農會洽談合作，協助柑橘農能將收成延熟，未來就算到了清明節也能滿足民眾對於椪柑的消費需求。

縣長楊文科就表示，為了讓優秀的年輕人發揮創意、創新、創業的精神，新竹縣政府首次舉辦「竹夢Young點子競賽」，吸引新創團來到新竹落地深耕，來自全國共計34組青創團隊報名，評選出8組團隊進入決賽，縣府也將協助創業團隊媒合，帶動新竹縣新創風氣並發展在地特色產業。

除了第1名的Charco，第2名的「關西逐風」則靠著結合專利模組化溫室、雲端農場管理及外銷型農產產銷體系，解決返鄉青農常因農業技術、銷售通路造成經營失敗的困境；第3名的「盛藝文化工作坊」，則是因發展八音團展演及陶竹藝品，有助於客家文化傳承與推廣而獲獎。

第2名的關西逐風獲獎金10萬元，以主題「智慧農業產銷體系」受評審青睞。圖／縣府提供
第2名的關西逐風獲獎金10萬元，以主題「智慧農業產銷體系」受評審青睞。圖／縣府提供
獲得首獎20萬元的「Charco」團隊，靠「蔬果延熟與催熟製劑」技術，希望解決農產品產銷失衡的問題。圖／縣府提供
獲得首獎20萬元的「Charco」團隊，靠「蔬果延熟與催熟製劑」技術，希望解決農產品產銷失衡的問題。圖／縣府提供

新竹 創業 椪柑

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