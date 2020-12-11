影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

年逾七旬的台北市民李碧華女士和家人今天捐贈一輛巡迴醫療車給苗栗縣南庄鄉衛生所，盼協助當地偏鄉醫療工作；她的次女、么女年輕早逝，李女士以2位愛女「劉慧芬、劉育宜」名義捐贈，將對女兒的愛與思念化為對社會的關懷與大愛，實現多年心願。

苗栗縣衛生局指出，南庄鄉被健保署列為全民健康保險醫療資源缺乏地區，鄉內醫療資源不足、人口老化嚴重，尤其長輩就醫需多方協助，但南庄衛生所使用於鹿場部落的巡迴醫療車已老舊，已達預定汰換狀態，遇天雨路滑更影響到部落服務的醫療人員行車安全，有時還得由衛生所主任劉麗莉自行開車載醫療人員到部落服務或協助載長輩就醫。

這次贈車因緣來自於一趟南庄旅遊，李女士的三女兒劉貞秀與友人到慢城南庄小旅行，感受到偏鄉人口老化、醫療資源不足，因她母親一直有回饋社會心願，家人商議後決定捐贈符合南庄當地適用的巡迴醫療車，也藉此表達對已故家人的愛及思念。

70多歲的李碧華育有4個女兒，在社會上都各有專長及成就，次女、么女多年前因病早逝，這次捐贈透過劉貞秀服務於苗栗衛生局的好友黃素貞牽線，敲定購置一輛價值86萬元的巡迴醫療車。

贈車典禮上午在衛生局大廳舉行，李碧華由2名外孫女陪同前來，縣長徐耀昌代表受贈並頒感謝狀，李女士的外孫女代表阿嬤致詞時，感謝南庄衛生所讓阿嬤能藉此表達對社會的關心，對家人來說「彷彿在天上的2位阿姨一起留在南庄鄉，為鄉親服務而沒空回家」，李女士贈車時紅著眼眶撫摸車上的女兒姓名，令人動容。