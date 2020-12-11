竹市績優志工表揚 林智堅鞠躬感謝無私付出

新竹市政府今天表揚績優志工、團體及模範家庭，70歲高松木透過志工服務走出喪妻之痛；模範家庭獎夫妻蕭榮宗、蔡秀雲長期擔任醫院志工充實生活；最高齡85歲陳魏秀艷活力充沛熱心服務助人，市長林智堅鞠躬感謝志工的無私付出，明年台灣燈會需要1萬6000人次的志工，市府歡迎踴躍報名。

林智堅頒獎表揚236名績優志工及8組團體、10組模範家庭獎，林智堅說，全市有1萬7250名志工，其中有48名服務時數超過3000小時、4名突破8000小時，大多是退而不休轉投入志工，建構綿密守護網，讓竹市榮登最幸福的城市。

72歲蕭榮宗、68歲蔡秀雲夫妻獲模範家庭獎，長期投入社區關懷、醫院服務等，他們說，只要是做公益都會竭盡所能，當志工也交朋友，也感受到肩上隱約多了許多使命。

70歲高松木獲社區照顧關懷據點新人獎，他2年前為走出喪妻之痛，鄰居及孩子的鼓勵下到海山社區當志工，也在社區老師指導嘗試做甜點，還受訓成為咖啡師，透過分享自己經驗，邀請長輩們積極參加據點活動。

長青奉獻獎85歲的陳魏秀艷是最高齡受獎者，依舊活力充沛熱心服務助人，除了關懷社區老人，也重視弱勢的小朋友，常動手為小朋友加菜。