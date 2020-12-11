快訊

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

輝瑞疫苗國外施打6死 莊人祥：應為不良事件會持續監測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市績優志工表揚 林智堅鞠躬感謝無私付出

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅鞠躬感謝志工的無私付出。圖／市府提供
新竹市長林智堅鞠躬感謝志工的無私付出。圖／市府提供

新竹市政府今天表揚績優志工、團體及模範家庭，70歲高松木透過志工服務走出喪妻之痛；模範家庭獎夫妻蕭榮宗、蔡秀雲長期擔任醫院志工充實生活；最高齡85歲陳魏秀艷活力充沛熱心服務助人，市長林智堅鞠躬感謝志工的無私付出，明年台灣燈會需要1萬6000人次的志工，市府歡迎踴躍報名。

林智堅頒獎表揚236名績優志工及8組團體、10組模範家庭獎，林智堅說，全市有1萬7250名志工，其中有48名服務時數超過3000小時、4名突破8000小時，大多是退而不休轉投入志工，建構綿密守護網，讓竹市榮登最幸福的城市。

72歲蕭榮宗、68歲蔡秀雲夫妻獲模範家庭獎，長期投入社區關懷、醫院服務等，他們說，只要是做公益都會竭盡所能，當志工也交朋友，也感受到肩上隱約多了許多使命。

70歲高松木獲社區照顧關懷據點新人獎，他2年前為走出喪妻之痛，鄰居及孩子的鼓勵下到海山社區當志工，也在社區老師指導嘗試做甜點，還受訓成為咖啡師，透過分享自己經驗，邀請長輩們積極參加據點活動。

長青奉獻獎85歲的陳魏秀艷是最高齡受獎者，依舊活力充沛熱心服務助人，除了關懷社區老人，也重視弱勢的小朋友，常動手為小朋友加菜。

市府社會處指出，2021台灣燈會需要1萬6千人次志工協助，期盼更多志工投入，報名可電洽03-5351501社會行政科。

新竹市長林智堅（左）頒獎表揚績優志工團體及模範家庭，感謝志工無私付出。圖／市府提供
新竹市長林智堅（左）頒獎表揚績優志工團體及模範家庭，感謝志工無私付出。圖／市府提供

台灣燈會 林智堅 夫妻

延伸閱讀

飛官王同義逝世8年 化身裝置藝術駐飛行公園

竹市明年度總預算卡關 林智堅：市府將盡力與議會溝通

蔡英文布局2022 外界關心林佳龍、林智堅下一步

2021台灣燈會在新竹 林智堅：「最有未來感」燈會

相關新聞

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

年逾七旬的台北市民李碧華女士和家人今天捐贈一輛巡迴醫療車給苗栗縣南庄鄉衛生所，盼協助當地偏鄉醫療工作；她的次女、么女年輕...

竹市績優志工表揚 林智堅鞠躬感謝無私付出

新竹市政府今天表揚績優志工、團體及模範家庭，70歲高松木透過志工服務走出喪妻之痛；模範家庭獎夫妻蕭榮宗、蔡秀雲長期擔任醫...

疏運跨年人潮 機場捷運跨年夜連續41小時不打烊

天團五月天年底將在桃園國際棒球場開唱，一連開唱6場次，31日當天相距不遠的高鐵桃園站前廣場則有桃園市政府自辦的「桃樂園W...

農田水利署桃園管理處：1期稻作相關服務 已做好準備

農田水利署桃園管理處今天舉辦青埔行政大樓喬遷慶祝活動，桃園管理處長何明光表示，水利會今年10月1日改為公務單位，此次二期...

培養讀書習慣從晨讀開始 新竹縣獲閱讀日優等及進步獎

新竹縣因推廣培養學生閱讀習慣多年，尤其配合國教署推動國民中小學「晨讀運動」，在今年的「2020明日閱讀日」獲得非直轄市組...

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

台灣自來水公司第12區管理處為進行板新廠高壓特高壓電氣檢驗工程，14日清晨4時起至晚上8時，將停水16小時進行施工，停水...

海寶國小華麗轉身 偏校成熱點

苗栗縣海寶國小老舊校舍重建完成，寶瀚樓及共讀站絃寶智慧屋、社區多元學習中心昨天一併揭牌，海寶雖是30名學生的偏鄉小校，過...

竹市林瑤農 獲選台灣工藝之家

新竹市玻璃藝術家林瑤農以精湛玻璃技術聞名，花8年將代工升級工藝，還到義大利學習技術，以東方甕口玻璃結合西方手拉玻璃，勾勒...

菓林重劃等30年動工 後年完工

桃園市大園區菓林市地重劃工程居民期盼30年，終於在前天下午開工，總規畫面積45.09公頃，為結合桃園機場、機捷、綠捷的新...

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

桃園市虎頭山風景特定區占地720公頃，因土地使用分區多為保護區，市府配合整體觀光發展推動變更林口特定區計畫，已獲內政部都...

台美交流不停歇 鄭文燦今再與美國姊妹市視訊會談

繼首場與美國關島對談後，桃園市長鄭文燦今天再與桃園姊妹城市，美國加州機場城市聖貝納迪諾郡（San Bernardino ...

桃園航空城土地公告徵收期滿 抵價地申請比例高達9成

桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案，從今年11月9日起至12月9日公告徵收，期間受理土地所有權人申領發給抵...

熱門新聞

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。