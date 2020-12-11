新竹安東彌勒山殿升樑 賴清德盼成為一貫道代表

新竹市宏宗聖堂道學院今天舉行「安東彌勒山殿升樑儀典」，副總統賴清德到場祝賀，盼這座宗教園區能讓社會與國家受益，祝福安東道法弘遠千萬年。

新竹市政府表示，「安東彌勒山宗教園區」是新竹市政府核定的宗教園區，自民國97年起共有10年的大建設，展現綠建築的重點理念，完工後將成為宗教界與南香山地區的地標建築，目前園區已落成了斌凱老人紀念館、致中樓等，是安東道場全球道務中心。

賴副總統表示，今天的升樑儀典中，最高興的應該是厚德大帝、高老前人，因為他的心願就是能夠興建一個宗教園區，落實世界大同家園的理念，也為安東彌勒山宗教園區跨出最關鍵的一步。

賴副總統說，雖然過去一貫道曾遭受政府打壓與誤解，但如今已改觀，盼安東彌勒山宗教園區能成為代表，並往文化、教育、慈善、傳道等方向前進，受益的不僅是道親，更是整個社會與國家。

新竹市長林智堅表示，宗教是淨化人心的力量，感謝道親長期支持各項公益活動，包括淨灘、推動環保、低碳蔬食，更積極參與市府各項大型活動，像是設計展與燈會的志工團隊等，投入很多人力協助這座城市。

林智堅說，安東彌勒山宗教園區計畫是他任內最大規模的宗教園區，從法規到工程，一路走來相當不容易，好的公共建設要有好的建築師、工程團隊及業主，如今有這樣的成果他感到相當欣慰。