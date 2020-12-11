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疏運跨年人潮 機場捷運跨年夜連續41小時不打烊

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
機場捷運肩負重要疏運任務，今天宣布五月天演唱會期間將加密班次、延後收班，跨年夜當天更將連續41小時不打烊，陪伴粉絲平安回家。圖／桃園捷運公司提供
機場捷運肩負重要疏運任務，今天宣布五月天演唱會期間將加密班次、延後收班，跨年夜當天更將連續41小時不打烊，陪伴粉絲平安回家。圖／桃園捷運公司提供

天團五月天年底將在桃園國際棒球場開唱，一連開唱6場次，31日當天相距不遠的高鐵桃園站前廣場則有桃園市政府自辦的「桃樂園Wonderland」跨年晚會拚場，預估當天將湧入10萬人次到青埔地區，機場捷運肩負重要疏運任務，今天宣布五月天演唱會期間將加密班次、延後收班，跨年夜當天更將連續41小時不打烊，陪伴粉絲平安回家。

五月天已是近年第3次到桃園國際棒球場開唱，鄰近機場捷運A19桃園體育園區站，桃捷公司指出，五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會將於25日、26日、27日、31日、明年1月1日與1月2日接力登場，機捷將延後收班，以疏運看完演唱會的龐大人潮。

從桃園體育園區往A1台北車站最後發車時間為晚上11點45分，往A21環北站最後發車時間為凌晨0時16分，至於從A1台北車站往環北站的最後發車時間為深夜11點7分，A21環北站往台北車站的最後發車時間為深夜11點37分。

至於跨年夜當天，A18高鐵桃園站前廣場還有「桃樂園Wonderland」跨年晚會，桃捷公司規畫12月31跨年夜日連續41小時不打烊，普通車將從12月31日早上6點營運至隔日1月1日元旦晚上11點，直達車班次不變，維持現有時刻表。

因應秋冬防疫專案，桃捷公司也拉高A19桃園體育園區站防疫規格，除車站加密清潔消毒頻率外，也將在票閘門口加設紅外線熱像測溫儀。為減少排隊買票時間和接觸機會，桃捷公司提醒旅客多使用「行動支付或信用卡支付」，且進入機場捷運車站，包含大廳及售票等非付費區域須全程戴口罩。

31日當晚7點在高鐵站前廣場舉行的「桃樂園Wonderland」桃園跨年晚會，邀來動力火車開場，還有翁立友、高爾宣、J Sheon、Spark、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九與邱鋒澤、樂天女孩與八三夭接力演出，晚會最高潮則邀來A-Lin獨家獻唱。

市府也規畫3條抵達會場路線，民眾搭乘機場捷運到A18桃園體育園區站走1號出口可抵達，或是搭火車到桃園火車站，再轉乘跨年專車紅線前往，若是開車前往則建議走國2大竹交流道接台31線右轉高鐵站前西路。

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