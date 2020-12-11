農田水利署桃園管理處：1期稻作相關服務 已做好準備

農田水利署桃園管理處今天舉辦青埔行政大樓喬遷慶祝活動，桃園管理處長何明光表示，水利會今年10月1日改為公務單位，此次二期停灌作業，全體總動員，面對明年一期稻作是否停灌，農委會還未宣布，但對於相關受理服務（補助）已做好準備。

坐落於高鐵桃園青埔站區內的青埔行政大樓，興建地下三層、地上九層，是青埔特區內的「黃金級綠建築」，落成之後，除提供水利會同仁更好的工作環境外，也讓民眾能有更舒適便捷的洽公環境，整棟大樓，兼具辦公、休閒、大禮堂、國際會議廳、實驗室等功能與設備。

副市長高安邦致詞時表示，近期桃園面臨乾旱的危機，市府致力與桃園管理處進行節水調度的緊密合作，依據中央氣象局的預報，即使近日降雨，當前桃園仍屬於枯水期，市府會持續與桃園管理處進一步合作，攜手度過枯水期。

農委會農田水利署副署長陳衍源也表示，今年雖然面對水情日益嚴峻的趨勢，不得已須辦理二期作停灌作業，並發放相關補償。而桃園管理處運用先進的科學技術與便民的方式，短時間內完成全數申請案的申請作業，順利請款、撥款，展現新的行政效率。

何明光也說，管理處將利用科技智慧打擊汙染，充分檢查水質安全，也做好每個埤塘水量的偵測、調配。水利處是第一個進駐青埔地區的公務單位，有信心把農民服務做好，建築內有很多設備屬於公共財，會讓中央及地方單位充分利用，也開放給社區居民、其他單位為使用。