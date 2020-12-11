健身房關三溫暖「節水」 消費者不滿權益受損連署

今年遭逢56年來罕見旱象，桃園亮起水情燈號「黃燈」，知名連鎖健身房近月關閉健身房內三溫暖設備響應政府節水措施，但引起消費者不滿認為權益受損，近日串連百人連署。市府經發局長郭裕信說，請業者自主節水並非強制，但也希望大眾可以理解政府為節水、調度做的各項努力，石門水庫蓄水量好不容易回升，並非一蹴可及。

連日下雨，石門水庫蓄水量緩步回升至59%，不過因應未來旱象，為避免進入水情燈號「橙燈」須減量供水的階段，桃園市政府加強整備、調度與節水工作，持續宣導轄內游泳池、三溫暖、洗車業與水療業者配合節約用水，希望落實自主節約用水5到10%。

不過，知名連鎖健身房在10月15日起就宣布停止開放使用三溫暖設備，以「共體時艱、節約用水」，不少加入健身房會員的消費者平常以使用三溫暖設備為主，認為權益受損向市議員黃家齊陳情，強調國民運動中心都現在都還能照常使用，為何私人健身房卻因為抗旱停止開放三溫暖，是漠視會員權益。

黃家齊說，已有跟該健身房業者了解，業者說明是擔心減壓供水怕機具受損才關閉三溫暖設施，但他認為，不能因此將營業成本轉嫁到消費者身上，一樣照常付月費，有設施無法使用，當然會認為權益受損，業者應該給予優惠或延長會員使用，也希望政府多加宣導說明，大家共同努力節水，一起對抗嚴峻旱象。

郭裕信說，現階段為減壓供水黃燈階段，可能普遍民眾對減壓供水沒太大感覺，加上連續下雨多天，石門水庫水量也有回升，讓民眾認為沒有節水必要，但事實上，政府連月來積極調度，包括北水南調、農業停灌與開鑿水井等，石門水庫才能因降雨逐步止跌回升，「能做的都在盡量做了」，也希望能延緩進入橙燈的時間，望民眾理解。