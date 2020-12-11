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記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台灣自來水公司第十二區管理處為進行板新廠高壓特高壓電氣檢驗工程，14日清晨4點起至晚上8點，將停水16小時進行施工，停水區域涵蓋桃園、龜山多里，統計將有3萬6550戶受影響。本報資料照片
台灣自來水公司第十二區管理處為進行板新廠高壓特高壓電氣檢驗工程，14日清晨4點起至晚上8點，將停水16小時進行施工，停水區域涵蓋桃園、龜山多里，統計將有3萬6550戶受影響。本報資料照片

台灣自來水公司第12區管理處為進行板新廠高壓特高壓電氣檢驗工程，14日清晨4時起至晚上8時，將停水16小時進行施工，停水區域涵蓋桃園、龜山多里，統計將有3萬6550戶受影響，台水公司與市府提醒當地民眾預先儲水備用，以免用水不便。

停水區域包含桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里、青溪里、寶山里、大興里、大業里、春日里、春日路沿線及其巷弄，包含聖保祿醫院、住都飯店。

龜山區停水區域則涵蓋山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西）、山德里（林森路等沿線巷弄、山鶯路2至86號雙號側，山鶯路1巷、2巷、3巷，14日當天都將停水16小時。

市府經發局提醒，停水期間請民眾注意應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也可能造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

屆時恢復供水時，請民眾將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，也可能會因水壓較低導致延遲供水，敬請見諒，若恢復供水後，如仍無水或缺水時請通知水公司，可撥打免付費服務電話1910或洽當地里長。

停水 高溫

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