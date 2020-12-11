記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

台灣自來水公司第12區管理處為進行板新廠高壓特高壓電氣檢驗工程，14日清晨4時起至晚上8時，將停水16小時進行施工，停水區域涵蓋桃園、龜山多里，統計將有3萬6550戶受影響，台水公司與市府提醒當地民眾預先儲水備用，以免用水不便。

停水區域包含桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里、青溪里、寶山里、大興里、大業里、春日里、春日路沿線及其巷弄，包含聖保祿醫院、住都飯店。

龜山區停水區域則涵蓋山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西）、山德里（林森路等沿線巷弄、山鶯路2至86號雙號側，山鶯路1巷、2巷、3巷，14日當天都將停水16小時。

市府經發局提醒，停水期間請民眾注意應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也可能造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

屆時恢復供水時，請民眾將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，也可能會因水壓較低導致延遲供水，敬請見諒，若恢復供水後，如仍無水或缺水時請通知水公司，可撥打免付費服務電話1910或洽當地里長。