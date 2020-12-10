台美交流不停歇 鄭文燦今再與美國姊妹市視訊會談

繼首場與美國關島對談後，桃園市長鄭文燦今天再與桃園姊妹城市，美國加州機場城市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County，簡稱聖郡）主席柯特．海格曼（Curt Hagman）、郡監督唐恩．饒（Dawn Rowe）針對防疫措施、紓困政策及未來合作方向交換意見。

市府秘書處今天舉辦「國際城市線上對談」視訊會議，桃園市長鄭文燦分享台灣「精準防疫、科技防疫」經驗，他表示，桃園身為台灣的門戶，在國境、醫院、社區設置3層防護網，並落實旅遊史、職業史、接觸史、群聚史追蹤，在不實施封城及普篩的條件下精準防疫。

鄭文燦說，市府也超前部署社區自主防疫演練，以實際演練方式模擬社區發生疑似社區感染，分別多項模擬應變措施，另外，桃園扮演防疫國家隊最強後盾，集結口罩、隔離防護衣、熔噴布、檢測設備、抗疫製藥等產線能量，在產能足以供給國內的情況下，捐贈桃園製造的口罩、隔離防護衣、手套、護目鏡等防疫物資給聖郡，協助度過難關。

饒表示，聖郡現正面臨第2波感染，確診率增高，郡廳現提供3000萬美元作為小型企業振興基金，符合條件的企業能獲得5000美元的紓困金。此外，也提供營運方針給轄內企業與廠商，確保在疫情期間安全運作。

鄭文燦則回應，台灣2階段紓困方案總計超過1兆500億元，協助大型企業、中小企業及弱勢族群度過難關。發放每位國民3000元振興三倍券，由於台灣疫情控制良好，鼓勵海外台商回台投資，桃園是最大受益者，投資總額占全台21%及創造就業數占全台23%，皆為全台第一。

桃園市、聖郡、桃園國際機場、安大略國際機場4方共同合作促成的桃園安大略直飛航線，因疫情影響而暫時停飛，對此華航董事長謝世謙說，政府即時提供紓困貸款及各項防疫物資補助，華航也透過鼓勵休假、人力調整節流，並憑藉著大型貨運機隊策略拓展財源，期盼國際疫情趨緩，能早日恢復。

鄭文燦提出，希望能和聖郡交流，包括針對城市治理經驗，智慧城市方面交流、機場營運交流、桃園產業交流，疫情期間口罩工廠到聖郡設廠，盼更多防疫物資生產工廠可以在聖郡落腳。海格曼表示，感謝鄭市長將防疫製造商介紹到聖郡，這是首次進行視訊會議，希望未來針對旅遊、經濟進行討論，讓2021雙方交流大步進展，推動更多合作。