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桃園航空城土地公告徵收期滿 抵價地申請比例高達9成

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案，從今年11月9日起至12月9日公告徵收，地政局指出，抵價地申請比例高達9成。圖／市府地政局提供
桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案，從今年11月9日起至12月9日公告徵收，地政局指出，抵價地申請比例高達9成。圖／市府地政局提供

桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案，從今年11月9日起至12月9日公告徵收，期間受理土地所有權人申領發給抵價地，截至公告期滿當日，共受理約1萬2200件申請案件，抵價地申請比例高達9成。

市府地政局表示，機場園區申領抵價地總金額約為1040億，占總補償地價1151億的90.4%；附近地區第一期申領抵價地總金額約為1348億，占總補償地價1496億的90.1%，民眾申領配地過程順利且相當踴躍。

地政局長蔡金鐘指出，因郵遞的關係，有部分土地所有權人於公告日後才會收到區段徵收通知，依規定可於送達次日起算30天內提出抵價地申請。

雖然12月9日已完成土地公告，但後續仍會有民眾依照前述規定陸續提出申請，蔡金鐘表示，估計會占總補償地價約4%到5%左右，加上在公告期間約有9成的補償金額提出申請，預估最終應會有約9成5的補償金額申請領地，顯示民眾對航空城計畫土地分配有高度參與的意願。

蔡金鐘也提醒，若土地所有權人於公告之後才收到區段徵收通知，記得仍可於收到通知後30天內至桃園航空城聯合服務中心，或以郵寄方式提出抵價地申請，以確保自身權益。

航空城 區段徵收

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