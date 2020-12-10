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訪華城奪金牌企業 鄭文燦：基礎充電及電網儲能合作

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右一）參訪華城電機綠能、充電設備，稱許為轉型數位科技代表，認為充電站及電網儲能可合作。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）參訪華城電機綠能、充電設備，稱許為轉型數位科技代表，認為充電站及電網儲能可合作。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午率員前往今年桃園市金牌企業的華城電機觀音2廠參訪，實地訪察華城生產的輸配電、綠能及汽車充電設備，鄭文燦表示，華城電機從傳統產業轉型到綠能、充電設備及能源電網管理，為轉型數位科技代表，因應市政府建立基礎充電站、電網儲能設備，雙方可以合作發展。

觀音區觀音工業區的華城電機廠，今年參加桃園市政府金牌企業選拔，榮獲企業智多星獎表揚，市政府經發局表示，華城電機為國內第一重電大廠，以輸配電設備外銷金額、外銷比例第一獲頒金貿獎，並成功研發超低噪音變壓器外銷實績獲獎表揚。

鄭文燦率市府經發局長郭裕信等人參訪，由華城電機執行長許逸晟接待參觀，實地參訪該廠生產的輸配電設備及綠能、充電站設備後，鄭文燦說，市政府每年進行金牌企業參訪和交流，華城電機創立超過50年，從傳統生產輸配電設備，轉型綠能、充電設備及能源、電網管理，引進工業4.0及智慧製造技術，更具競爭力。

鄭文燦強調，桃園正在發展智慧城市，需要像華城電機這樣企業參與，尤其桃園在電動汽車、機車發展比其他城市快，如今全市要建立基礎充電站、成立電網儲能設備，可與華城共同合作，發展桃園成為綠能城市代表。

桃園市長鄭文燦（中）參訪華城電機綠能、充電設備，稱許為轉型數位科技代表，認為充電站及電網儲能可合作。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）參訪華城電機綠能、充電設備，稱許為轉型數位科技代表，認為充電站及電網儲能可合作。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）參訪金牌企業華城電機觀音廠鼓勵，由華城電機執行長許逸晟（左）接待及互贈禮物。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）參訪金牌企業華城電機觀音廠鼓勵，由華城電機執行長許逸晟（左）接待及互贈禮物。記者曾增勳／攝影

鄭文燦

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