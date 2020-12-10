保護石門水庫水質 大溪百吉設置6座淨化槽

為保護石門水庫水質，桃園市水務局向行政院環保署爭取前瞻基礎建設補助，在大溪百吉地區設置6座「去氮除磷合併式淨化槽」，完成105戶用戶接管，每日可處理130噸生活汙水，將汙水經過處理達到三級放流水標準後再行排放，以減輕石門水庫優氧化。

桃園市長鄭文燦今天參加「石門水庫上游集水區百吉地區水質改善工程」竣工典禮時表示，石門水庫過去二十年有30%時間處於優氧狀態，其中湳仔溝溪為汙染最嚴重的河川之一。

而傳統所用的「化糞池」無法有效處理生活汙水中的磷、氮等營養鹽，因此，水務局規畫在湳仔溝溪沿岸，選定居住及旅遊人口較為稠密地區，進行小型聚落式汙水接管計畫，終端汙水處理方法則採「去氮除磷合併式淨化槽」，將汙水經三級處理達放流水標準後再行排放入庫。該計畫經行政院環保署核定8210萬元，中央補助5747萬元，市府自籌2463萬元。

鄭文燦也指出，百吉地區位處山區，地勢高低起伏大且受到溪流切割影響，以致當地住屋較為分散，如以傳統汙水系統集中處理概念，就需設置多處揚水站。此次採「聚落式」的方法，用地面積不需太大就可以進行，以每日處理汙水10噸的淨化槽為例，僅需要10坪大小的用地，就能夠達到接管20戶的效益。