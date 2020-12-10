桃園回收廢漁網開啟地方創生 僱當地居民協助拆解

桃園市政府與海洋委員會海洋保育署合作試辦廢棄漁網回收再利用計畫，分別在竹圍及永安漁港設置廢漁網回收點，以每公斤15元的價格向漁民收購廢漁網，保護海洋外更僱用當地居民協助拆解廢棄漁網，開啟地方創生。

海管處長林立昌表示，這次試辦從11月11日公告至12月3日截止，短短1個月內回收20公噸廢漁網，發出約30萬獎勵金，成效良好，明年待海保署核定後確定會擴大舉行，並延長辦理時間，呼籲漁民一起用具體行動愛護海洋生物。

林立昌指出，此次廢棄漁網回收再利用計畫中，需要將漁網逐一拆解分類，先將浮子、鉛線去除，尼龍材質的漁網會依每公斤10元賣給後端回收再利用廠商進行重製，而尼龍漁網可經由熱融、抽絲重新再製成運動衣、背包、太陽眼鏡、3D列印線材等環保產品。

廢棄漁網的拆解分類過程中衍生出「地方創生」，林立昌解釋，拆解漁網中的浮子及鉛線，該工作既繁瑣又辛苦，為此僱工方式徵求竹圍漁港附近的當地居民加入，現有約10至15人投入拆解作業，1天工作8小時，依據最低工資計價。

林立昌說，當地居民對於捕魚產業較為熟悉，使用剪刀進行拆解作業上時也順手許多，速度相當快，目前已回收的20噸廢棄漁網，預計可在12月底前全數處理完畢，出貨至後端的回收再利用廠商，重製再生用品，促進藍色循環經濟。