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影／苗栗消防形象月曆發表 11、12日開放憑5張發票索取

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年的消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救難英姿呈現及宣導 消防安全， 苗栗縣長徐耀昌也穿起搜救服入鏡，與消防師哥美女消防員共同宣導消防安全的防範作為。

苗栗縣消防局表示，2021年消防形象月曆在明、後天（11、12日）上午8時30分到11時30分在消防局大廳開放索取，民眾憑11、12月紙本發票5張可兌換月曆1份，每人限兌換2份，每天限量500份，配合防疫措施請全程戴口罩，兌換月曆取得的發票將捐給社福團體。

徐耀昌主持上午的苗栗消防形象月曆發表會，2021年消防月曆有13個不同主題，月曆封面由縣內的新雲梯車「苑裡守護神」入鏡，期盼未來對複合型、高樓層災害型態充分發揮效能，守護居民的生命財產安全。

此外，1月主題為「快樂登山平安回家」，盼各界重視搜救的高度危險性及救災人員的安全、6月為「抗震保命三步驟，趴下掩護穩住」，宣導地震避難原則，希望落實防災教育從小扎根，3月、5月由女性消防員入鏡，除了呈現平日救災救護勤務巾幗不讓鬚眉，也宣導「珍惜救護資源、禮讓救護車」以及「安裝住警器、安全有保庇」。

苗栗縣消防局特搜分隊隊員田志中今年8月下旬在中雪山參與山難搜救任務時摔傷，造成左手腕骨折、氣血胸，由空勤直升機運送下山住進加護病房治療，目前他的傷勢逐漸痊癒，今年他再度參加消防形象月曆拍攝，宣導「快樂登山平安回家」的主題。

苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午發表2021消防形象月曆，明年消防月曆有13個不同主題，透過15名男、女消防員的救災救護英姿呈現，宣導消防安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣消防局特搜隊員田志中8月下旬在中雪山參與山難搜救任務時摔傷，目前傷勢逐漸痊癒，今年他再度參加消防形象月曆拍攝，宣導「快樂登山平安回家」主題。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣消防局特搜隊員田志中8月下旬在中雪山參與山難搜救任務時摔傷，目前傷勢逐漸痊癒，今年他再度參加消防形象月曆拍攝，宣導「快樂登山平安回家」主題。記者胡蓬生／攝影

月曆 苗栗縣 消防員

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