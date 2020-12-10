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全台王公祖廟遷建航空城 福海宮新廟2081坪中央准了

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區福海宮遷至埔心前海軍基地廟地不足，廟方向內政部都委會陳情獲同意新廟地達到2081坪空間。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區福海宮遷至埔心前海軍基地廟地不足，廟方向內政部都委會陳情獲同意新廟地達到2081坪空間。記者曾增勳／攝影

桃園市大園區福海宮將遷至埔心前海軍基地，去年10月間該廟管委會向輔信王公神尊擲筊決定搬遷，但交通部提供新廟地不足，廟方日前組團向內政部都委會審議委員陳情，獲原則同意增加新廟地，該廟管委會主委廖德發今天上午表示，王公祖旨意新廟地需要2081坪，交通部提供不足，內政部都計委員同意依廟方進行宗教活動所需空間畫約0.69公頃（含增加新廟地），符合廟方搬遷新廟用地。

大園區竹圍福海宮奉祀輔信王公，來台168年歷史，成為沿海漁民信仰中心，桃園航空城計畫規畫之初，由於該廟納入航空城計畫第3跑道範圍，該廟畫入宗教園區保留廟宇，去年10月間該廟管委會向輔信王公神尊擲筊通過決定搬遷到鄰近埔心地區前海軍基地建新廟。

廖德發表示，當初廟方不搬遷是希望保留廟址前面51公尺、左右各30公尺和後面19公尺，後因交通部規畫廟址縮小，影響廟方文化遺產「飛輦轎、過金火」場地不夠，經向王公祖擲筊請示同意搬遷，王公祖旨意遷建廟地需要2081坪，交通部提供新廟地約1600多坪不夠。

廟方為保留傳承每年輔信王公聖誕舉行「飛輦轎、過金火」慶典無形文化資產，不足約424坪，希望遵照王公祖旨意搬遷新廟地達2081坪，廟方組團向內政部都委會審議委員陳情，表達王公旨意及需要足夠「飛輦轎、過金火」場所，是信眾寄託願望，審議委員同意廟方進行宗教活動所需空間，新廟地畫為0.69公頃（增包括增加424坪）符合所需，未來權利價值不足以繳納差額地價方式辦理。

內政部 海軍 航空城

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