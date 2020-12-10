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從代工轉型玻璃藝術家 竹市林瑤農獲選台灣工藝之家

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「招財聚福」甕口玻璃。圖／新竹市政府提供
「招財聚福」甕口玻璃。圖／新竹市政府提供

新竹玻璃藝術家林瑤農過去曾是歐美商品代工商，以精湛玻璃技術聞名，每年產值達1億元，還是阿拉伯皇室指定工匠師，無奈歐美市場萎靡，他花8年將代工升級成工藝，自行到義大利學習技術，以東方甕口玻璃結合西方手拉玻璃勾勒出生動鯉魚玻璃藝品，近日獲國立台灣工藝研究中心選為「台灣工藝之家」，也是今年唯一獲選的玻璃工藝家。

文化局說，林瑤農創作主要以甕口玻璃技法，獨創坩堝窯爐漿吹製及實心手工拉製，於1300度玻璃漿結合不同係數玻璃材質配色，透過吹製及收工拉製塑型出各種不同風格的藝術品。

林瑤農作品多為寫實派，融合出具有台灣傳統文化元素與西方玻璃工藝的獨創工法，呈現出台灣本土風味傳統文化，如魚耀龍門、櫻花鉤吻鮭等，更有代表作「聚寶瓶」，瓶小身大，瓶口僅不到4公分，更是一體成形，瓶面更有漸層彩繪，還搭配夜光等，讓「聚寶瓶」寓意更加深遠。他

林瑤農說，以前大量歐美訂單湧入時就有阿拉伯皇室特定找他客製化玻璃劍，他覺得很新奇便接受挑戰，一氣呵成將玻璃拉長又拉薄，自此便萌生轉型。

隨著歐美訂單逐漸流失，林瑤農說，他到義大利以旁觀工廠方式學習西方玻璃技術，8年來每天抽出兩小時練習技術，之後做出栩栩如生的作品更被大陸、澳洲藝術家收藏。林瑤農不只專研玻璃技術，更改造玻璃廠環境，他在自家工作室打造僅存「甕口玻璃」坩鍋窯爐，以天然氣取代重油，避免環境髒亂，更以通風設計讓環境更加舒適，設備更可自配原料、退火爐、技法、工法、研磨…等。

林瑤農說，他願意將玻璃燒製、原料配置、後續加工都傳承給年輕一代，然而玻璃不像陶藝，出錯還能重來，玻璃工藝養成很漫長，但至今仍僅有4名徒弟傳承技藝，其中兩名還是他兒子.。

文化局表示，「臺灣工藝之家」為國立台灣工藝研究發展中心傑出工藝家認證機制，今年是繼2012年後再次精選全國25名工藝家。目前全國計有164名國家認證工藝家，竹市共有10位（原11位，近年凋零2位、今年新增1位），包括陶瓷類林時植、葉佐燁，木藝類蔡楊吉、葉佳讓，玻璃類許金烺、許源榮、李文福及林瑤農，花燈蕭在淦及佛像彩繪陳慧芬。

玻璃藝術家林瑤農與弟子們製作聚寶瓶。圖／新竹市政府提供
玻璃藝術家林瑤農與弟子們製作聚寶瓶。圖／新竹市政府提供
作品「回鄉」呈現櫻花鉤吻鮭生態姿態。圖／新竹市政府提供
作品「回鄉」呈現櫻花鉤吻鮭生態姿態。圖／新竹市政府提供
玻璃藝術家林瑤農正在製作聚寶瓶。圖／新竹市政府提供
玻璃藝術家林瑤農正在製作聚寶瓶。圖／新竹市政府提供
「招財聚福」甕口玻璃。圖／新竹市政府提供
「招財聚福」甕口玻璃。圖／新竹市政府提供
作品「時來運轉」表現出魚類群游。圖／新竹市政府提供
作品「時來運轉」表現出魚類群游。圖／新竹市政府提供

義大利 文化局

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