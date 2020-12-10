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桃醫提倡溫柔生產 新手孕媽可至助產師門診洽詢

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利桃園醫院提倡溫柔生產，於產房增設樂得兒床、浴廁設備、搖椅、產球、音響等設備，讓婦女獲得良好的生產經驗。圖／桃園醫院提供
衛生福利桃園醫院提倡溫柔生產，於產房增設樂得兒床、浴廁設備、搖椅、產球、音響等設備，讓婦女獲得良好的生產經驗。圖／桃園醫院提供

生產是一個自然健康的生理過程，正常健康的產婦不需要過度的醫療介入，衛生福利桃園醫院為此於產房增設樂得兒床、浴廁設備、搖椅、產球、音響等設備，讓婦女獲得良好的生產經驗。

桃園醫院婦產科醫師呂理政表示，桃醫一直以來提倡溫柔生產，賦予產婦自主的權利，能夠自己決定懷孕及生產的過程，僅有少數高危險妊娠孕婦才需較多的醫療介入，但仍會以產婦及其家人為中心，與産婦溝通討論後做決定，提供自主權及充分的安全感。

呂理政指出，在桃醫生產的產婦，將由婦產科醫師及助產師與護理師3方共同合作為孕產婦提供的照護模式，另外桃醫也增設助產師門診，可讓孕期婦女獲得懷孕及生產必要的資訊，幫助準父母以非藥物方式度過待產時不適及產後母嬰照護以協助家庭的適應。

近年來採取不剃雉、不灌、減少剪會陰、不壓肚子、間斷性胎心音監測、鼓勵自由下床活動及舒適姿勢生產等，呂理政說，這都是逐步改變的結果，希望結合實證與臨床，避免不必要醫療措施所帶來的不適。

為了讓產婦在醫院生產也有在家生產般的舒適，桃醫重整產房環境，包含增建單獨的待產環境、樂得兒床、浴廁設備、搖椅、產球、音響等設備，也鼓勵新手孕媽咪可到助產師門診尋求協助與討論，做自己生產的主人迎接新生命的誕生。

婦產科 懷孕 醫師

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