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桃機菓林重畫等30年動工 鄭文燦：12.5億開發2年完工
桃園市大園區菓林市重地重畫區歷經30年規畫推動下，市長鄭文燦今天下午前往主持該市地重畫區開工動土，總規畫面積45.09公頃，.為結合桃園機場、機捷、綠捷的新興地區，鄭文燦說，菓林市地重畫區動工開發，未來是機場北側最大商業聚落區，總經費12.5億元，預定2年後（2022年底）完工，成為未來大園優質生活圈。
大園區菓林市地重畫區工程總面積45.09公頃，毗鄰南崁溪，以坑菓路貫穿，鄰近機捷A11坑口站，位於桃園機場北側，該重畫區讓菓林地區居民爭取等待30年，由鄭文燦與市議員徐其萬、游吾和等地方人士共同動工宣告開發。
鄭文燦表示，菓林市地重劃區是航空空城計畫最接近的重畫區，鑑於過去自辦重畫區爭議，他決定採取公辦推動，該重畫區位於南崁溪、油庫溪交界，未來附近規畫國1甲菓林交流道，交通便利，未來動工開發後，將可提供21公頃土地，有住宅、商業區，將增建1所國中小學、9公園及30公尺環區道路，將成為大園優質的生活區。
他要求該市地重畫工程開發，必須配合同步完成南崁溪、油庫溪整治工程，希望增設菓林圖書館及市民活動中心，另外由於該菓林都市計畫仍有缺點，未來進一步審查時要與機捷A11坑口站、航空城第2期規畫密切結合，預留道路、橋梁等空間，讓將來航空城計畫的坑口、菓林調整一致化。
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