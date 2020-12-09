桃園培訓青農 實習祭每月3萬元生活津貼

桃園市政府2015年開辦青年從農輔導計畫，迄今培育237名青農，今年邁入第7屆共35名學員完成為期4個月訓練與農場實習任務於今天結訓，不乏農二代參與培訓提升農業知識與技術，展開創業計畫。市長鄭文燦說，市府在實習期間提供每月3萬元生活津貼，也補助20元資材與設備添購費，第8屆即日起開放報名，歡迎青年朋友參與。

由於農村發展普遍面臨高齡化、人才流失問題，桃園市政府農業局推動青年從農輔導計畫，透過農業基礎系列課程、農場實習、輔導農業經營及創業3階段培訓，為減輕青農培訓期間生活壓力，第1、2階段培訓4個月期間，學員每月可領3萬元生活津貼。

第3階段將輔導學員進行自我檢視、撰寫營運計畫書、指導財務規畫、市場環境分析、產品與行銷規畫等，只要從農計畫獲市府審查通過，將提供每人最高20萬元資材及設備補助，期待透過專案輔導，鼓勵更多青年朋友著手創業，以活絡桃園農業發展。

市府農業局今天舉行第7屆青年從農輔導計畫結訓典禮，不少學員雖無農事背景，但憑著對農業的熱愛，毅然返鄉參與從農，也有學員為農二代也透過培訓，增進農事知識與技術，學員藍銘源就分享，返鄉承接家中栽種花胡瓜事業，但屢屢遭遇收成欠佳，經農友提醒才知道植株染到蟲害，他參與培訓從基礎知識開始學習，收獲不少。