苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

苗栗市公所辦理「苗栗市橫車路至自治路瓶頸路段新闢工程」今天開工，總經費7000萬元，市公所負擔4662萬5000元，施工期3個月，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安等地方人士到福德祠，祈求工程順利完工，提升北苗地區交通服務功能。

市公所指出，都市計畫橫車路至自治路瓶頸路段，地方民意代表及居民多次陳情建議開闢，營建署今年核定納入生活圈道路計畫，市公所辦理用地取得及代辦工程，總長160公尺、寬8公尺，總經費計7000萬元，中央補助2337萬5000元，預計3個月完工。