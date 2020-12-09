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苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所辦理「苗栗市橫車路至自治路瓶頸路段新闢工程」今天開工祈福，苗栗市長邱鎮軍並到現場說明。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所辦理「苗栗市橫車路至自治路瓶頸路段新闢工程」今天開工祈福，苗栗市長邱鎮軍並到現場說明。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所辦理「苗栗市橫車路至自治路瓶頸路段新闢工程」今天開工，總經費7000萬元，市公所負擔4662萬5000元，施工期3個月，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安等地方人士到福德祠，祈求工程順利完工，提升北苗地區交通服務功能。

市公所指出，都市計畫橫車路至自治路瓶頸路段，地方民意代表及居民多次陳情建議開闢，營建署今年核定納入生活圈道路計畫，市公所辦理用地取得及代辦工程，總長160公尺、寬8公尺，總經費計7000萬元，中央補助2337萬5000元，預計3個月完工。

邱鎮軍、楊喬安等人今天祈福，他們說，新闢道路主要串聯國華路與自治路，具有紓解市區車流量功能，未來也是防災救災重要聯絡道路，此外，道路周邊有家樂福大賣場、文山國小、文華國小、苗栗火車站、火車頭園區等重要據點，開通後有助於提升周邊據點交通便利性。

苗栗市公所辦理「苗栗市橫車路至自治路瓶頸路段新闢工程」今天開工祈福，苗栗市長邱鎮軍並到現場說明。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所辦理「苗栗市橫車路至自治路瓶頸路段新闢工程」今天開工祈福，苗栗市長邱鎮軍並到現場說明。圖／苗栗市公所提供

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