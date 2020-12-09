桃園龍潭大池施工 綠頭鴨鴛鴦搬家？環保局：不影響

桃園市環保局在龍潭大池進行集水井接管工程，上個月底放流部分池水，引起地方關注。儘管工期預計只有半個月，完工後立即蓄水，而且大池的水以後會更乾淨，但民眾擔心枯水期間，池水排掉以後不容易回到平日的水位。

民眾一度擔任心龍潭大池14萬噸的水會被放乾，到時候不只大池變「濕地」，池裡的常客綠頭鴨、鴛鴦要「搬家」，如何安置也會有問題。市議員徐玉樹今天表示，當時接到民眾反映以後詢問環保局，才知道完全不影響，這次只是放少部分水方便施工，不至於出現濕地或乾涸的情形。

徐玉樹指出，環保局也在龍潭大池上游上林里執行礫間水質淨化場，完工後能讓野溪流入大池的水先淨化再排入大池；另外，取水井回收龍潭大池的水送往淨水場處理後，再排入大池，既可以循環使用又能徹底淨化池水。環保局上個月底在大池施作3個集水井和接管，目前已近完工階段，等礫間水質淨化場也完工啟用，就可以發揮淨化的功能。

徐玉樹說，所有淨水相關工程完工後，龍潭大池3個集水井合計每天可以收集大池約1.5萬噸的水進礫間淨水場，加上野溪3000噸的水，淨水場每天處理1.8萬噸的水再送回大池，讓龍潭大池更顯特色。另外，環保局明年春節過後，還要清理大池和汙水廠之間（滿月橋）淤泥，屆時也要降低大池水位方便施工，民眾會擔心枯水期水流失很可惜，已經要求環保局清淤施工不能過度排水。