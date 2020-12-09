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虎頭山風景特定區都計變更通過 將新闢道路、旅服中心

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府著手變更林口特定區計畫（配合虎頭山風景特定區觀光整體發展規劃）案，昨獲內政部都市計畫委員會審議通過，鄉興闢道路、停車場與旅服中心等公共設施。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府著手變更林口特定區計畫（配合虎頭山風景特定區觀光整體發展規劃）案，昨獲內政部都市計畫委員會審議通過，鄉興闢道路、停車場與旅服中心等公共設施。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園虎頭山風景特定區面積達720公頃，礙於土地使用分區多為保護區，桃園市政府著手變更林口特定區計畫（配合虎頭山風景特定區觀光整體發展規畫）案，昨獲內政部都市計畫委員會審議通過。市府觀旅局指出，都市計畫變更通過後，將著手規畫旅服中心、停車場與道路等公共設施，其中將新闢三聖路銜接台1線段的20公尺寬景觀大道，打通交通動線後健行、參香更順暢。

市府觀旅局長楊勝評說，虎頭山風景特定區有8成為私有地，且土地使用分區多為保護區，難以興建風景特定區所需服務設施，且特定區內多處道路狹小、停車空間不足，為提升虎頭山觀光遊憩品質，推動明倫三聖宮周邊都市計畫變更案，昨獲內政部通過後，市府將接續辦理公開展覽及說明會，並同步啟動相關公設規畫案。

楊也提到，虎頭山風景特定區內的明倫三聖宮可沿著三聖路抵達，但到了廟前就沒路了，是俗稱的「囊底路」，此都市計畫變更，也將在三聖路新闢20公尺寬的計畫道路銜接台一線道路，將視市府財力狀況分期開發，未來打通後，往返虎頭山更為便捷，也解決假日車輛壅塞瓶頸。

內政部都委會昨天審議通過虎頭山風景特定區5處保護區（環保公園、樹木銀行、停機坪、三聖宮廟前空地及桃11線旁公有地）將變更為公園、停車場及旅服用地，除了新闢三聖路銜接台1線道路，桃11線也拓寬為10公尺寬，以增設人行空間及景觀廊帶，增加遊客安全旅遊服務空間。

此外，虎頭山每逢假日道路周邊湧現攤販占據亂象，市府也規畫在三聖宮前方的停車場用地做多目標使用，可集中攤商進駐，不僅解決攤商霸占道路亂象，也能恢復道路順暢通行，另也將興建遊客中心與叢林挑戰區，完善虎頭山風景特定區的服務空間。

「目標將虎頭山打造為桃園市最大都會生態公園！」楊勝評說，虎頭山風景特定區都市計畫變更通過後，市府就有名目能取得相關用地開發公設，市長鄭文燦也指示著手規畫工作，市府會視財力狀況與地方需求分期開發，提升虎頭山觀光遊憩服務機能。

都市計畫 內政部 保護區

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