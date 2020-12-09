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國中生教組長返鄉種茶 桃園青農活化泰雅部落

中央社 / 桃園9日電

桃園市青年從農輔導計畫2015年推動至今，共培育237名青農。青農曾建淵當過國中生教組長，今年返鄉接手茶園，並成立協會行銷農特產品，盼能吸引更多青年返鄉，活化原鄉部落。

桃園市長鄭文燦今天出席桃園市青年從農輔導計畫第七屆結業典禮，共有35名學員結業；鄭文燦致詞時表示，桃園是北台灣農業創新重要基地，在全國市場中極具競爭力，青年從農輔導計畫開辦至今共培育237名優秀青農，也有愈來愈多農二代投入農業領域。

今年35歲的結業青農曾建淵，是來自復興區的泰雅族人，他表示，透過青年從農輔導計畫，讓他對於農業有更基礎及深入的了解，未來在申請農業貸款上也會比較容易。

曾建淵返鄉從農之前曾是代課老師，在國中當了4年半的生教組長，今年因為家裡找不到人可以管理茶園，憑著一股熱血返鄉從農，並在家鄉成立協會，讓在部落從事農業及露營產業的長者可以凝聚力量，共同行銷農特產品與觀光，盼能吸引在外打拚的青年返鄉，深耕原鄉、活化部落。

曾建淵表示，他的產品以茶葉跟咖啡為主，由於家中種植白茶，而比起阿里山高山茶、魚池紅茶，白茶沒有既定的地域印象，未來盼能讓復興區搶下白茶故鄉的印象。

他也表示，目前遇到最困難的是雇工問題，聘請年輕人的費用比較高，但技術跟工作效率卻比有經驗的長者低，實現青年返鄉在地穩定就業部分還在突破中。

桃園市農業局表示，桃園市青年從農輔導計畫採師徒制方式培訓，分成「農業基礎系列課程」、「農場實習」、「輔導農業經營及創業」三階段。

第一、二階段為期4個月，每個學員可獲得每月新台幣3萬元生活津貼，第三階段將輔導學員進行自我檢視、撰寫營運計畫書等，若學員所研提優質營運從農計畫通過審查，還可獲得最高20萬元資材及設備補助。

第八屆桃園市青年從農輔導計畫即日起至明年1月29日開放報名，招生簡章及相關申請表可至農業局官網下載。

青年 青農 鄭文燦

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