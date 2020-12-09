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桃市、中市觀光工廠協會簽MOU 將攜手聯合行銷

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎（右）今天中午在市長鄭文燦（中）見證下與台中市產業故事館發展協會理事長吳德利（左）簽署合作備忘錄，宣誓2市結盟合作，未來加強聯合行銷與互惠方案。記者張裕珍／攝影
桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎（右）今天中午在市長鄭文燦（中）見證下與台中市產業故事館發展協會理事長吳德利（左）簽署合作備忘錄，宣誓2市結盟合作，未來加強聯合行銷與互惠方案。記者張裕珍／攝影

受新冠肺炎疫情衝擊無法出國，國內旅遊正夯，觀光工廠有安全防疫措施，提供民眾吃喝玩樂的多元體驗，成為國旅新亮點，桃園觀光工廠促進發展協會今天中午在市長鄭文燦見證下與台中市產業故事館發展協會簽署合作備忘錄，宣誓2市結盟合作，未來加強聯合行銷與互惠方案，串連更多觀光工廠與產業故事館，擴大觀光工廠能量。

台中市產業故事館發展協會理事長吳德利今天率團北上，中午在桃園最新開幕的利百代彩筆文創館與桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎簽署交流合作備忘錄MOU，鄭文燦說，桃園與台中城市背景相似，樂見2市增加交流，一起努力疫後振興。

鄭文燦也說，觀光工廠是疫後振興的很好起點，尤其現在觀光工廠內的文化體驗不斷升級，也能帶動周邊旅遊，桃園就有31家觀光工廠與產業文化館，橫跨糕餅、甜點、生技、文具、美妝、音樂、金屬工藝等類別，市府也推出敬老卡入廠優惠、校外教學活動等，請觀光工廠設計專屬校外教學教材課程，讓師生體驗。

台中市則有33家觀光工廠、故事館與文化館，強調在地人文、產業創新、深度旅遊與文化創意等發展主軸，彙整各方資源。吳德利說，2市協會結盟合作，希望能起示範作用，讓地方政府看到民間的努力，未來能從民間拓展到政府的合作。

吳也提到，今年碰上疫情，觀光工廠與故事文化館場域業績跌到只剩3成，下半年才逐漸回溫，稍微填補上半年營收，由於未來2年因為疫情仍未退燒，國境旅遊還很難開放，因此城市間旅遊將是發展重點，希望透過觀光工廠帶動國旅，之後將辦觀摩參訪與聯合行銷活動。

桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎（右）今天中午在市長鄭文燦（中）見證下與台中市產業故事館發展協會理事長吳德利（左）簽署合作備忘錄，宣誓2市結盟合作，未來加強聯合行銷與互惠方案。記者張裕珍／攝影
桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎（右）今天中午在市長鄭文燦（中）見證下與台中市產業故事館發展協會理事長吳德利（左）簽署合作備忘錄，宣誓2市結盟合作，未來加強聯合行銷與互惠方案。記者張裕珍／攝影

觀光工廠 疫情 鄭文燦

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