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搶國旅商機 桃園市祭出3大補助加碼方案

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
爭搶國旅商機，桃園市政府今年宣布推出3大項國旅補助方案，分別為魅力金三角旅遊計畫、作伙來桃園團體旅遊補助與桃園2月限定住宿孝親優惠加碼方案。記者張裕珍／攝影
爭搶國旅商機，桃園市政府今年宣布推出3大項國旅補助方案，分別為魅力金三角旅遊計畫、作伙來桃園團體旅遊補助與桃園2月限定住宿孝親優惠加碼方案。記者張裕珍／攝影

爭搶國旅商機，桃園市政府今年宣布推出3大項國旅補助方案，分別為魅力金三角旅遊計畫、作伙來桃園團體旅遊補助與桃園2月限定住宿孝親優惠加碼方案，時間從12月24日一路延續到明年3月1日，其中魅力金三角旅遊計畫為免費一日遊型態，只要來桃園住一晚就可體驗機場、青埔與在地旅遊魅力，若選擇入住孝親專案也能加值成行。

市府觀旅局長楊勝評說，桃園魅力金三角—旅遊計畫將花1千萬元委由4家旅行社執行，預計從12月24日起開跑，無論是自由行或團體旅客到桃園旅宿入住一晚，即可免費參加桃園魅力金三角遊程，內容包含桃園特色景點（含經典小鎮）、桃園國際機場體驗旅遊及青埔商圈各景點，還可享Xpark水族館入園優惠架並保證入園，名額限量2萬名。

作伙來桃園—團體旅遊補助則是依據交通部觀光局「冬季平日團體旅遊補助」的加碼方案，補助對象為旅行社，只要旅行社符合中央補助條件，選擇入住桃園旅宿、參訪桃園市景點、觀光工廠或休閒農場至少1處，每團可獲得1萬元補助，不過團體補助不與中央重複，旅行社第16至25團才可向市府申請。

最後1項則是針對交通部觀光局推出春節疏運孝親專案的進行桃園版加碼。市府觀旅局說明，孝親專案同樣補助旅行社，為了讓更多旅行社保證上架桃園的機加酒遊程，市府觀旅局將花費150萬元與5家旅行業者合作，希望集結桃園市30家以上旅宿業者，推出桃園2月限定住宿孝親優惠加碼方案，明年2月份需要吸引600間以上入住。

楊勝評說，只要透過這5家旅行業者預訂入住合作的桃園旅宿即可適用，旅客還可加碼參加「桃園魅力金三角旅遊計畫」免費遊程，活動期間為明年2月1日至2月28日止，後續可上「桃園觀光導覽網」查詢。

副市長李憲明今天也說，近期境外移入確診個案增多，提醒市民朋友務必遵行中央流行疫情指揮中心的秋冬防疫措施，也歡迎選擇桃園的旅宿與景點遊程一起安心旅遊。

旅行社 孝親 國旅補助

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