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新瓦屋全新常設展 台灣歌謠之父鄧雨賢手稿首曝光

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
展覽中首次曝光鄧氏家族收藏文物，包含鄧雨賢私人筆記本、為學生表演活動創作手稿等。記者陳斯穎／攝影
展覽中首次曝光鄧氏家族收藏文物，包含鄧雨賢私人筆記本、為學生表演活動創作手稿等。記者陳斯穎／攝影

新瓦屋客家文化保存區「花開四季‧新瓦紅」常設展今天正式開幕，結合「新瓦屋」與「鄧雨賢」兩大主題，介紹新瓦屋聚落起源與林姓家族早期開墾竹北的故事，並回顧臺灣歌謠之父鄧雨賢生活。縣長楊文科表示，展覽可欣賞鄧雨賢過去作品及手稿，歡迎全國大小朋友一同前來親近、認識在地文化。

文化局長李安妤表示，新瓦屋作為台灣第一個客家文化保存區，但原本的鄧雨賢影音館2013年成立後，就未曾更新展覽主題，為吸引遊客並使大眾對新瓦屋有更進一步的認識，去年向客委會爭取經費，辦理資料蒐集與展覽規畫，今年全面更新單伸手的客家伙房屋空間，並命名為「新瓦屋故事館」，提供給民眾煥然一新、多重感官的參觀體驗。

「花開四季‧新瓦紅」常設展設有八大單元，不僅可運用影音觸控地圖、翻牌互動遊戲等裝置，瀏覽手繪地貌風景與歷史軌跡，還有板凳裝置牆、花鼓主題區及導覽服務站等，忠實還原過去林家人生活用品與傳統建築工法等。

展覽中也首次曝光鄧氏家族收藏文物，包含鄧雨賢私人筆記本、為學生表演活動創作手稿等，並展出芎林國小典藏的鄧雨賢授課所使用的風琴，以及街頭風琴演奏鄧雨賢經典作品《四季紅》、《月夜愁》等影像，讓民眾更貼近真實的鄧雨賢。

視聽室播映相關訪談影片，透過林家後代、文史工作者、鄧雨賢同事學生的視角，看見六家的變化及鄧雨賢與新竹縣的情緣；戶外展區也規畫「新瓦屋家屋地圖」QR Code。

「花開四季‧新瓦紅」常設展開館時間為每周二至周五上午11點至晚間6點，周六、日上午9點至晚間6點，民眾在展覽期間完成學習單並參加新瓦屋志工隊定時導覽，即可向當日帶導志工兌換精美小禮物1份，詳情可至文化局粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

常設展今天開幕也特別邀請新瓦屋花鼓隊及鄧雨賢外曾孫趙奕喬帶來精彩的舞蹈、小提琴演出。記者陳斯穎／攝影
常設展今天開幕也特別邀請新瓦屋花鼓隊及鄧雨賢外曾孫趙奕喬帶來精彩的舞蹈、小提琴演出。記者陳斯穎／攝影
新瓦屋客家文化保存區「花開四季‧新瓦紅」常設展今天正式開幕。記者陳斯穎／攝影
新瓦屋客家文化保存區「花開四季‧新瓦紅」常設展今天正式開幕。記者陳斯穎／攝影

文化局 客家文化 文史工作者

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