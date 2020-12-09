新瓦屋全新常設展 台灣歌謠之父鄧雨賢手稿首曝光

新瓦屋客家文化保存區「花開四季‧新瓦紅」常設展今天正式開幕，結合「新瓦屋」與「鄧雨賢」兩大主題，介紹新瓦屋聚落起源與林姓家族早期開墾竹北的故事，並回顧臺灣歌謠之父鄧雨賢生活。縣長楊文科表示，展覽可欣賞鄧雨賢過去作品及手稿，歡迎全國大小朋友一同前來親近、認識在地文化。

文化局長李安妤表示，新瓦屋作為台灣第一個客家文化保存區，但原本的鄧雨賢影音館2013年成立後，就未曾更新展覽主題，為吸引遊客並使大眾對新瓦屋有更進一步的認識，去年向客委會爭取經費，辦理資料蒐集與展覽規畫，今年全面更新單伸手的客家伙房屋空間，並命名為「新瓦屋故事館」，提供給民眾煥然一新、多重感官的參觀體驗。

「花開四季‧新瓦紅」常設展設有八大單元，不僅可運用影音觸控地圖、翻牌互動遊戲等裝置，瀏覽手繪地貌風景與歷史軌跡，還有板凳裝置牆、花鼓主題區及導覽服務站等，忠實還原過去林家人生活用品與傳統建築工法等。

展覽中也首次曝光鄧氏家族收藏文物，包含鄧雨賢私人筆記本、為學生表演活動創作手稿等，並展出芎林國小典藏的鄧雨賢授課所使用的風琴，以及街頭風琴演奏鄧雨賢經典作品《四季紅》、《月夜愁》等影像，讓民眾更貼近真實的鄧雨賢。

視聽室播映相關訪談影片，透過林家後代、文史工作者、鄧雨賢同事學生的視角，看見六家的變化及鄧雨賢與新竹縣的情緣；戶外展區也規畫「新瓦屋家屋地圖」QR Code。