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桃園力推黑毛豬 鄭文燦：口感比進口豬來得好

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影

明年元旦開放萊豬進口來台，財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。鄭文燦說，桃園黑毛豬口感與品質比進口豬肉來得好，市府另祭出養豬產業升級發展策略三支箭，林聰賢也力讚「國產豬肉一定比進口豬肉好吃」，只要有特色、品牌就不怕競爭。

桃園飼養豬隻40萬頭，其中7成為黑毛豬，雖然飼養時間較白豬長，但其肌肉纖維細緻、保水性高，具豐富的甘味胺基酸，吃起來更是味道甘甜且Q嫩有嚼勁，是客家地區偏好的豬種，中央畜產會今天前進桃園與市府攜手辦黑毛豬大賞，歡迎民眾享用黑豬肉料理，也鼓勵鼓勵業者申請國產豬肉標章，增加識別度。

林聰賢說，黑豬平均拍賣價格比白豬貴10元到15元，透過料理能呈現濃厚在地風味，「只要有特色、有品牌就不怕競爭」，中央推動台灣豬標章來區隔進口豬，也藉此讓生產溯源一次到位，迄今統計有7700多家業者來申請，畜產會會簡化流程，希望年底有15000家業者申請。

林聰賢今天也與鄭文燦大啖黑豬肉做成的肉燥飯，鹹香下飯，他力讚，桃園黑豬客家料理應用廣泛，在南部高雄市長陳其邁跟台南市長黃偉哲正在PK肉燥飯，「但沒有黑豬肉，一定不夠香」，桃園應該也要加入肉燥飯的戰局。

鄭文燦則化身大廚現炒經典的客家小炒料理，現場香氣四溢，他也說，桃園是黑毛豬重要產地，7成飼養黑毛豬，市府會積極推動國產豬擴大消費，包括營養午餐用國產豬肉，市場攤商與夜市加強豬肉產地標示，由於桃園有蔬菜溯源經驗，市府有經驗也準備好了，會聯合推動「台灣豬」與「桃園豬」標章。

鄭也提到，由於先前非洲豬瘟疫情「危機就是轉機」，桃園市府另推出桃園市養豬產業升級發展策略三支箭，包含補助不打折、升級再加碼及產地標示加冷鏈，作為市府養豬產業鏈轉型的短、中、長期發展目標，協助提升在地豬隻產業競爭力。

市府今天也趁活動現場，邀集在地10家餐廳業者聯手製作的客家美食「si bao（客語吃飽之意）實名製元氣餐盒」，邀請民眾共同品嘗客家豬肉美食料理，現場亦開放國產豬標章展示及申請專區，向民眾說明如何清楚識別國產豬肉產品，未來桃園市政府也將自推「桃園黃金豬」的產地認證標章，仍在規畫中。

財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影
財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林聰賢、市長鄭文燦現場料理客家小炒、大啖黑豬肉燥飯。記者張裕珍／攝影

林聰賢 鄭文燦 客家美食

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