竹市明年試辦數位身分證 市民自行選擇是否換證

內政部預計明年試辦數位身分證，傳出澎湖、新北試辦取消，新竹市成為全國唯一的試辦區，新竹市議會國民黨團指出，數位化是未來趨勢，新竹市又是科技城，數位身分證如果非辦不可，一定要兼顧便利性與安全性，不要因為方便而忽略資訊安全的重要性。

新竹市政府指出，新式身分證明年1月起在新竹市試辦6個月，由民眾自行選擇是否換證，竹市是科技城也是智慧城市，具備推動身分證數位化的良好基礎，針對民眾的疑慮，市府已與中央持續溝通，確保一切以資訊安全優先為前提推動試辦，也請市民評估自身需要，決定是否參與試辦計畫。

市議會國民黨團總召吳青山指出，許多民眾對數位身分證有許多疑慮，尤其資訊安全、個資外洩等，都是未來可能面臨的問題，過去也曾發生公務員個資大量外洩的案件，政府必須提出更強而有力的措施來說服民眾，原先黨團主張數位身分證政策應該暫緩，但如果非辦不可，新竹市45萬人的個資非同小可，黨團要求政府一定要做到資訊安全保證。